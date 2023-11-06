Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve Bayern Münih, Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa maçlarında iğneyle sahaya çıkan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 10:12
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligin 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlık geçirmişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

Rachid Ghezzal'ın darbesi sonrası sakatlanan golcü futbolcu, maçın bitiş düdüğünün ardından kendini yere bırakmıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Mauro Icardi'inn sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildği açıklanmıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

30 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih ve ligde oynanan Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa maçlarında iğneyle sahaya çıktı.

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

Sezona bomba gibi bir giriş yapan tecrübeli futbolcu, iğneyle oynadığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

Icardi, teknik heyetten gelen "Dinlenebilirsin" önerilerine rağmen 3 maçtır sahaya çıkıyor ve 90 dakika oyunda kalıyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

BAYERN MÜNİH VE HATAYSPOR MAÇLARINDA DA SAHADA

Ağrıları olan ve bir yandan tedavi olup bir yandan da antrenmanlara katılmadan çalışan yıldız forvet, çarşamba günü Bayern Münih deplasmanı ve sonrasında cumartesi günü ligdeki Hatay karşılaşmasında sahada olacak.

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

Sabah'ın haberine göre; bu iki maçın sonrasında ise Arjantinli yıldıza özel izin verilecek ve %100 hazır olması beklenecek.

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıktı.

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

Arjantinli yıldız, 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sürpriz karar! İşte Bayern maçı 11'i
Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer
HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023 | Yeni halka arz ne zaman? Kasım ayı halka arz tarihleri
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN? BİST
ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek? (6 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? 10:18
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Bayern maçında... G.Saray'da Icardi gelişmesi! Bayern maçında... 10:11
Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer 10:09
Sürpriz karar! İşte Bayern maçı 11'i Sürpriz karar! İşte Bayern maçı 11'i 09:57
Kupada kura çekimi heyacanı! Kupada kura çekimi heyacanı! 09:51
Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi 09:49
Daha Eski
Sivasspor iç sahada kazanamıyor! Sivasspor iç sahada kazanamıyor! 09:43
Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım! Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım! 09:39
Roma'dan mucizevi geri dönüş! Roma'dan mucizevi geri dönüş! 09:31
Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak 09:25
Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet'in yerine... Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet'in yerine... 09:25
Porto - Antwerp maçı hangi kanalda? Porto - Antwerp maçı hangi kanalda? 09:21