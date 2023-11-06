Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında...

BAYERN MÜNİH VE HATAYSPOR MAÇLARINDA DA SAHADA

Ağrıları olan ve bir yandan tedavi olup bir yandan da antrenmanlara katılmadan çalışan yıldız forvet, çarşamba günü Bayern Münih deplasmanı ve sonrasında cumartesi günü ligdeki Hatay karşılaşmasında sahada olacak.