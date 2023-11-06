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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un sürpriz bir ismi gündemine aldığı konuşuluyor. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:25
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı ve liderlik koltuğuna oturdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

Sarı-kırmızılılarda bir yandan da devre arasına yönelik transfer çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

Teknik direktör Okan Buruk, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Erencan Yardımcı gaza bastı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

Kiralık oynadığı Pendikspor'da kendisini bulan genç golcü son 6 maçta 7 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

Sadece Fenerbahçe'yi boş geçen Erencan, San Marino ile oynanan U21 milli maçında ise hat-trick yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

Okan Buruk'un, Eyüpspor'un oyuncusu olmasına rağmen Galatasaray'ın elinde satın alma maddesi bulunan 21 yaşındaki forveti devre arasında isteyebileceği konuşuluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

ERENCAN YARDIMCI KİMDİR?

4 Şubat 2002 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

Profesyonel futbol kariyerine 41 FK altyapısında başladı ardından Galatasaray altyapısına geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

Galatasaray, Eyüpspor, Alanyaspor ve Pendikspor takımlarında forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Erencan Yardımcı, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 650 bin euro...

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