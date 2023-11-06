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Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih ile mücadele edecek. A Grubu'nda oynanan 3. hafta maçında Bayern Münih karşısında İstanbul'da 3-1'lik mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu kez deplasmana gidecek. Gruplarda avantaj kazanmak için Almanya'dan galibiyetle ayrılmak isteyen G.Saray'ın Bayern Münih maçının detayları merak ediliyor. Peki Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 11:40
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Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligde en üst sıraya yükseldi. Avrupa'da da avantajlı durumunuı korumak isteyen Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da Bayern'e karşı aldığı 3-1'lik yenilginin rövanşında, hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor. Futbolseveler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda?

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BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında yapılacak Bayern Münih - Galatasaray maçı, 8 Kasım Çarşamba günü, saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

MUSLERA 1 AY YOK

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı iddiası Galatasaray camiasında endişe uyandırdı. Darbeye bağlı olarak dirseği çıkan Muslera'nın statta yapılan ilk müdahalesinin ardından kolunda kırık olmadığı belirlendi. Ancak kaslarda yırtık, kapsülde kanama ve bağlarda kısmi esneme tespit edilen yıldız kalecinin 1 ay boyunca forma giymeyeceği öne sürüldü. Bu kapsamda Bayern Münih maçında sahada yer almayacak olan Fernando Muslera'nın yerine Günay Güvenç'in kaleyi koruması bekleniyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Günay, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Kerem, Ziyech (Tete), Zaha, Icardi.

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