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Alkışlar Icardi'ye

Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro İcardi, teknik heyetin önerilerine rağmen son 3 maçta 90'ar dakika sahada kaldı. Ağrıları nedeniyle takımla antrenmanlara katılmayan ve yoğun tedavi uygulanan Arjantinli yıldız, Bayern Münih ile oynanacak zorlu karşılaşmada da takımdaki yerini alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Alkışlar Icardi'ye

Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro İcardi, teknik heyetin önerilerine rağmen son 3 maçta 90'ar dakika sahada kaldı. Ağrıları nedeniyle takımla antrenmanlara katılmayan ve yoğun tedavi uygulanan Arjantinli yıldız, Bayern Münih ile oynanacak zorlu karşılaşmada da takımdaki yerini alacak. Hatay maçı öncesi tekrardan kontrolden geçecek ve buna göre bir yol haritası belirlenecek. Öte yandan İcardi'nin bu fedakar tavrı taraftarların kalbindeki yerini biraz daha sağlamlaştırdı.

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