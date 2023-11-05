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Sıra Bayern Münih’te!

Kasımpaşa engelini kayıpsız geçen Galatasaray, Bayern Münih maçı öncesinde moral buldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Sıra Bayern Münih’te!

Kasımpaşa engelini kayıpsız geçen Galatasaray, Bayern Münih maçı öncesinde moral buldu. Sarı kırmızılı ekip, Çarşamba akşamı Alman devine konuk olacak. Kasımpaşa galibiyetini bir kenara bırakan Cimbom, Bayern maçının hazırlıklarına dün başladı. TEKNIK direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma, çift kale maçla sona erdi. Salı günü Almanya'ya gidecek olan Aslan, ilk maçta elinden kaçırdığı rakibinden bu kez puan almayı hedefliyor.

TRANSFER SİNYALİ

Okan Buruk, oyuncu seçiminde çok dikkatli davrandığını söyledi. Buruk, "Oyuncu değiştirmekten çok kazanabileceğimiz 11 ile çıkmaya çalışıyoruz" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Zaha, Ziyech ve Bakambu Afrika Kupası'na gitme potansiyeli oyuncular. Bu durum belli olduğunda net bir karar vereceğiz" dedi.

90+1'DE MANU!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Premier Lig 11'inci hafta mücadelesinde konuk olduğu Fulham'ı 1-0 mağlup etti. 8. dakikada McTominay'ın attığı gol ofsayta takılırken, Kırmızılar, 90+1'de kaptanları Bruno Fernandes'in attığı golle haftayı 3 puanla kapatmayı başardı.

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