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Muslera 2 maç yok

Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, Fernando Muslera'yı kaybetti. İkinci yarıda rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Uruguaylı file bekçisi dün kontrolden geçti ve kırığa rastlanmaması herkesi sevindirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Muslera 2 maç yok

Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, Fernando Muslera'yı kaybetti. İkinci yarıda rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Uruguaylı file bekçisi dün kontrolden geçti ve kırığa rastlanmaması herkesi sevindirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Muslera'nın eklem çevresindeki kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edildiğini bildirildi. Bayern ve Hatay maçlarını kaçıracak olan tecrübeli kalecinin, milli ara dönüşü formasına kavuşması bekleniyor.

Dünyanın en iyisi GALATASARAY'da formunu yakalayan Wilfried Zaha'dan Sacha Boey'e büyük övgü geldi. Fildişili oyuncu, Kasımpaşa zaferi sonrası paylaşım yapan Sacha Boey'in gönderisine, "Dünyanın en iyi sağ beki" diye yazdı. Zaha'nın bu paylaşımı kısa sürede birçok Galatasaray taraftarı tarafından paylaşıldı.

MAÇ SONU KUTLADI

Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Wilfried Zaha'yı tebrik etti. Tecrübeli oyuncudan bu performansını devam ettirmesini isteyen Buruk, "Bayern Münih deplasmanında da benzer bir katkı istiyorum" dedi. Avrupa'da kendisini kanıtlamak isteyen Zaha'nın da bu konuda epey hırslandığı öğrenildi

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