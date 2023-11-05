Muhteşem başlangıç

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpteki ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, yüksek performansını bu sezon da devam ettiriyor. Cimbom son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Wilfried Zaha atarken, Kasımpaşa'nın golünü ise Omeruo kaydetti. Bu sezon takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan ve ilk 3 maçta aldığı sonuçlarla 2. sıraya yerleşen Okan Buruk, Süper Lig'de Galatasaray tarihinin en iyi başlangıcına imza attı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 17'YE ÇIKTI

Bu sezon da tek yürek olan Buruk'un öğrencileri bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son 10 mücadelesini kazanan Buruk'un takımı, topladığı 31 puanla lig tarihinde 11. maçlar itibarıyla en yüksek puana bu sezon ulaştı. Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da da fırtına estiren ve herkesi kendisine hayran bırakan, Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 17 maçında yenilgi yüzü görmedi Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.