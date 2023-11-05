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Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, ara transfer döneminde dev bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un memnun olmadığı Ndombele ile yolların ayrılması bekleniyor. Yıldız ismi Tottenham'a geri göndermek isteyen Cimbom, orta saha mevkisine dünya yıldızı bir ismi transfer etmeyi hedefliyor. Transferin kaynağı ise Victor Nelsson olacak. Ara transfer döneminde satılması planlanan Danimarkalı stoperden önemli gelir bekleyen Aslan, bu gelirle dünya yıldızı takviyesi yapmak istiyor. İşte dev operasyonun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 11:05
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Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Galatasaray'da ocak ayındaki ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Süper Lig'de son 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Cimbom, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle zirveye yerleşti.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı yendi.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

17 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR
Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 17 maçında yenilmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan Aslan, sonrasındaki 6 lig maçını kazandı.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Cimbom bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, 1'inde ise berabere kaldı.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

EVİNDE 22 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

NDOMBELE'NİN GERİ DÖNMESİ GÜNDEMDE
Transferde gaza basacak olan Galatasaray, mesaisinin büyük bir bölümünü İngiliz ekibi Tottenham'a ayıracak. Aslan, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'nin kiralık sözleşmesini feshetmek istiyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Bunun için Tottenham ile görüşmeler yakın bir zamanda başlayacak.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

NELSSON'DAN EN AZ 20 MİLYON EURO!
Ayrıca Tottenham'ın ısrarla istediği Victon Nelsson transferi de ocak ayında netleşecek.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin istediği yıldız oyuncudan en az 20 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Davinson Sanchez'in transferi sonrası ikinci planda kalan Nelsson için istenilen rakamlara ulaşılırsa transfere onay verilecek.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

HOJBJERG İÇİN SIKI PAZARLIK
Ndombele ve Nelsson için Tottenham ile görüşmelere başlayacak Galatasaray yeni bir transfer için harekete geçecek.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Londra ekibinin gözden çıkardığı Danimarkalı 8 numara Pierre-Emile Hojbjerg'i transfer etmek isteyen Cimbom, Tottenham ile sıkı bir pazarlığa girişecek.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Yaz transfer sezonunda da gündeme gelen 28 yaşındaki yıldız oyuncunun transferinin Ocak'ta bitirilmesi planlanıyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Bu sezon Tottenham formasıyla 9 maçta görev alan ancak sadece 1 maçta 90 dakika sahada kalan Hojbjerg'in de takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Yıldız oyuncuyu Galatasaray dışında İngiliz ve İtalyan kulüpleri de kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Piyasa değeri 32 milyon Euro olan Viking'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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