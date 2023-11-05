Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Çifte ayrılık sonrası...

Galatasaray'da ocak ayındaki ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.
Galatasaray'da ocak ayındaki ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.
Süper Lig'de son 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Cimbom, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle zirveye yerleşti.
Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı yendi.
17 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR
Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 17 maçında yenilmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan Aslan, sonrasındaki 6 lig maçını kazandı.
Cimbom bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, 1'inde ise berabere kaldı.
EVİNDE 22 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.
NDOMBELE'NİN GERİ DÖNMESİ GÜNDEMDE
Transferde gaza basacak olan Galatasaray, mesaisinin büyük bir bölümünü İngiliz ekibi Tottenham'a ayıracak. Aslan, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'nin kiralık sözleşmesini feshetmek istiyor.
Bunun için Tottenham ile görüşmeler yakın bir zamanda başlayacak.
NELSSON'DAN EN AZ 20 MİLYON EURO!
Ayrıca Tottenham'ın ısrarla istediği Victon Nelsson transferi de ocak ayında netleşecek.
Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin istediği yıldız oyuncudan en az 20 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.
Davinson Sanchez'in transferi sonrası ikinci planda kalan Nelsson için istenilen rakamlara ulaşılırsa transfere onay verilecek.
HOJBJERG İÇİN SIKI PAZARLIK
Ndombele ve Nelsson için Tottenham ile görüşmelere başlayacak Galatasaray yeni bir transfer için harekete geçecek.
Londra ekibinin gözden çıkardığı Danimarkalı 8 numara Pierre-Emile Hojbjerg'i transfer etmek isteyen Cimbom, Tottenham ile sıkı bir pazarlığa girişecek.
Yaz transfer sezonunda da gündeme gelen 28 yaşındaki yıldız oyuncunun transferinin Ocak'ta bitirilmesi planlanıyor.
Bu sezon Tottenham formasıyla 9 maçta görev alan ancak sadece 1 maçta 90 dakika sahada kalan Hojbjerg'in de takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
Yıldız oyuncuyu Galatasaray dışında İngiliz ve İtalyan kulüpleri de kadrosuna katmak istiyor.
Piyasa değeri 32 milyon Euro olan Viking'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.