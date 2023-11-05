Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu!

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı yendiği maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumu merak ediliyordu. Uruguaylı kalecinin kaçıracağı maçlar belli oldu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 09:27
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu!

Sarı-kırmızılı takım, rakibini 2-1 mağlup ederken liderlik koltuğuna da oturdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu!

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki gollerini ise Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu!

Ancak sarı-kırmızılılar bu mücadelede, tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'dan oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu!

İkinci yarıda rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Uruguaylı file bekçisi dün kontrolden geçti ve kırığa rastlanmaması herkesi sevindirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu!

Kulüpten yapılan açıklamada, Muslera'nın eklem çevresindeki kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edildiğini bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu!

Muslera'nın sakatlanmasıyla endişelenen sarı-kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı kalecinin sahalardan uzak kalma süresini merak ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu!

2 MAÇ YOK

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih ve Süper Lig'deki Hatayspor maçlarını kaçıracak olan tecrübeli kalecinin, milli ara dönüşü formasına kavuşması bekleniyor.

DİĞER
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ (2-3) | FB-TS derbisi goller ve maçtan dakikalar! Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı geniş özeti
Dosyası kabarık geçmişi karanlık | Takvim.com.tr CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in dosyasını açtı! İşte manşet manşet detaylar...
Buruk kararını verdi! O isim son 3 maçına çıkacak
Ahmet Çakar'dan hakem tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk kararını verdi! O isim son 3 maçına çıkacak
Galatasaray'dan 8 numara planı!
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | Yeni emekli maaşı ne kadar olacak?
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | Yeni yılda memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA | Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Strasbourg - Clermont maçı ne zaman? Strasbourg - Clermont maçı ne zaman? 09:40
Lyon - Metz maçı ne zaman? Lyon - Metz maçı ne zaman? 09:36
Hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı Hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı 09:27
İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı! İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı! 09:26
Usta yazardan flaş yorum! "F.Bahçe takıntısı var" Usta yazardan flaş yorum! "F.Bahçe takıntısı var" 08:41
Trabzonspor'a coşkulu karşılama! Trabzonspor'a coşkulu karşılama! 08:23
Daha Eski
Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi 01:09
Barça son nefeste kazandı! Barça son nefeste kazandı! 01:09
Milan'a evinde Udinese şoku! Milan'a evinde Udinese şoku! 01:09
Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi 01:08
Barça son nefeste kazandı! Barça son nefeste kazandı! 01:00
Milan'a evinde Udinese şoku! Milan'a evinde Udinese şoku! 00:44