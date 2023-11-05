GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Sarı-kırmızılı takım, rakibini 2-1 mağlup ederken liderlik koltuğuna da oturdu.
Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki gollerini ise Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha kaydetti.
Ancak sarı-kırmızılılar bu mücadelede, tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'dan oldu.
İkinci yarıda rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Uruguaylı file bekçisi dün kontrolden geçti ve kırığa rastlanmaması herkesi sevindirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Muslera'nın eklem çevresindeki kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edildiğini bildirildi.
Muslera'nın sakatlanmasıyla endişelenen sarı-kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı kalecinin sahalardan uzak kalma süresini merak ediyor.
2 MAÇ YOK
Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih ve Süper Lig'deki Hatayspor maçlarını kaçıracak olan tecrübeli kalecinin, milli ara dönüşü formasına kavuşması bekleniyor.