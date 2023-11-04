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Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Kasımpaşa maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 08:38
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Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – ZAHA ZAHA NELER

Okan Buruk, ilk 11'de yaptığı santranç oyunu gibi hamlelerle kafasında zaten maçı oynayıp kazanarak sahaya çıkmıştı... Abdülkerim Bardakcı'yı sol beke çekmesi, Nelsson'u 9, Ziyech'i de 7 maç sonra ilk 11'e monte etmesi Bayern Münih maçına da bir yatırım anlamına geliyordu. Okan hoca, dünkü maça kadar performansı yetersiz olan Zaha'da neden bu kadar ısrar ettiğini sanırım herkese anlatmış oldu. Galatasaray, dün Kasımpaşa karşısında sadece 3 puan almakla kalmadı, Zaha'yı da kazanmış oldu. Artık gol yollarında İcardi'ye bir alternatif daha üretmiş oldu Okan Buruk! Büyük futbolcu büyük oynar ve maç kazandırır, dün Zaha da bunu yaptı...

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

İcardi sakatlığı nedeniyle 3 maçtır iğne olarak oynuyor. Yaptığı çok büyük fedakarlık! Bu iğnelerin futbolcu sağlığı açısından bir zararı yok mu? Varsa neden İcardi riske atılıyor? Çünkü Galatasaray'ın, lig ve Avrupa'da daha çok uzun bir yolu var. İcardi de bu takımın adeta şahdamarı! İcardi pamuklara sarılmalı. Okan Buruk, İcardi'nin üzerine titremeli... Hatta Rams Park'ın önüne İcardi'nin heykeli dikilmeli...

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Dün maçın daha ilk saniyelerinden itibaren Zaha'ya baktığımızda 'Bu adamın maçı olur' dedik içimizden. Çalım attı, adam eksiltti, orta yaptı, şut attı, takımı oynattı, attığı 2 golle 3 puanı getirdi. 'Zaha bu işte' dedirtti izleyenlere. Galatasaray için İcardi ve Kerem'den sonra artık üçüncü bir isim daha var Zaha! Üç silahşorler gibi... Kerem Aktürkoğlu, rakip savunmanın dengesini bozdu, çok koştu, skor üretmeye çalıştı ama şanssız bir günündeydi. Omuzlarında büyük bir yük var ve bu durum, Kerem'i strese sokuyor!

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Okan Buruk, üç yerli kuralı nedeniyle Torreira'nın yanında mecburen Kaan Ayhan ile başlıyor maçlara. Muslera sakatlanıp, Günay oyuna girdikten sonra eli rahatlayan Okan hoca, Kaan'ı çıkarıp, Oliveira'yı sahaya sürdü. Kaan Ayhan, dün de vasat bir futbol sergiledi. Kasımpaşa, açık futbol oynayan, fizikli ve çabuk hücumculardan kurulu bir takım. Dün de maçın her anında oyunun içinde oldular. Zaman zaman Galatasaray kalesinde gol pozisyonları yakaladılar. Çok süratli olan Fall net bir fırsattan yararlanamadı. Galatasaray, 2-1'den sonra oyunu riske etmedi. Okan hoca, art arda değişiklikler yaparak dinç oyuncuları sahaya sürdü.

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Sanchez'e partnerlik yapan Nelsson, dün yürekli oynadı, uzun süredir kulübede olmasına rağmen, kendisini hazır tuttuğunu gösterdi. Galatasaray, ligde son 10 maçını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kafalarda hep Şampiyonlar Ligi olduğu için bu 10'luk seride zaman zaman kötü oynadılar ama galip gelmesini bildiler. Okan hoca, Zaha'yı kazandığı gibi Ziyech ve Teteh'i de forma sokarsa Galatasaray, gücüne güç katmış olur. Ndombele ve Angelino ise Ocak ayında gönderilmeli... Şimdi sırada Bayern Münih deplasmanı var. Kasımpaşa önünde oynanan futbol, Bayern karşısında yetmez! Galatasaray, bu futbolun çok üzerine çıkmalı. Rams Park'ta 70 dakika bunu yaptı Aslanlar! Almanya'da neden olmasın!

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ – ZOR AMA GÜZEL

Boşanma sürecindeki eski hakemlerin eşlerinin flaş açıklamaları ve aktif bir yardımcı hakemin istifasının gölgesinde başladı haftanın açılış maçı. Eski FIFA hakemi ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın sosyal medya mesajları da cabasıydı. Bu akşam Kadıköy'de kritik bir maça çıkacak Trabzonspor yönetimi de "birkaç haftadır devam eden tiyatro" ifadesiyle endişelerini dile getirerek konuyu yakından takip ettiğini hissettirdi. Tüm bunlar yaşanırken yine Icardi'ler, Djeko'lar, Zaha'lar, Tadiç'ler, Visca'lar unutulup herkes kulübünün resmi hesaplarına ve hakemlere kilitlenmişti.

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Fenerbahçe beklenen açıklamayı yapmışken A Spor'da Ceyda Baloğlu'na bağlanan Ali Koç "temiz futbol" çağrısını bir kez daha yaptı. Futbol oynamanın, futbol izlemenin ve futboldan keyif almanın giderek zorlaştığı bir iklimin sert rüzgarında ekran başındaydım. Şu an için ligin en kaliteli kadrosuna sahip son şampiyonunun, sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa ile oynadığı maçın başlama düdüğünde, Icardi'nin sakatlığını, Ziyech'i, Kemal Özdeş'i, Aytaç'ın formunu falan değil hakem Arda Kardeşlerin kafasında nasıl bir gündemle maça çıktığını sorgularken buldum kendimi.

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Neyse ki sahadaki oyun, saha dışındaki oyuna baskın çıktı. Maçın lezzetine kaptırmam uzun sürmedi. Zaha'nın müthiş golü, sarı kırmızılıların kazanmaya odaklı oyununu ödüllendirdi. Fakat ne vurdu arkadaş! Okan Hoca, Sanchez ve Kaan biraz daha top verseydi de Ziyech'i görebilseydi Münih öncesi iyi olurdu. Yine de Ziyech'in Türkiye'deki en iyi performansı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zaha'nın ikinci golüyle Bayern maçını umutlanarak düşünmeye başlamıştık ki Kasımpaşa'nın o umutları zedeleyen golü geldi. Keza; kornerden gol yemek şampiyonlar liginde oynayan bir takım için (Münih öncesi) hayli düşündürücü. Tüm bunlara bir de Muslera'nın sakatlığı eklenince, Galatasaray için buruk bir mutlulukla hatırlanacak bir galibiyet daha geride kalmış oldu.

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU- GÖBEĞİ ÇATLADI

Maç başlıyor; Kasımpaşa, Galatasaray ile kafa kafaya oynuyor. Peki ne zamana kadar, golü yiyene kadar...

Golü yedikten sonra daha bir etkili olması gerekirken, sanki 'bu maçı kaybettim' havasına giriyor.

Sonra defanstan çıkarken gene bir top kaybı ve ikinci golü yiyor. Kasımpaşa hemen golü bulunca ise hem sahadaki Galatasaraylılar hem de tribündeki Galatasaraylılar gerilmeye başlıyorlar.

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Icardi iğneyle oynuyor deniliyor ama bir futbolcunun iğneyle oynaması çok sıkıntılı ve kötü bir olay. Çünkü iğneyle bir tarafı takviye yaparken, başka bir tarafta sigorta atabilir.

Sağlam oyuncu, her zaman iğneyle oynayan oyucudan daha faydalı olur. Ama tabiki Icardi olunca maalesef Türkiye'de olay değişiyor.

Peki Galatasaray'ın oyunu, sarı-kırmızılı seyirciyi tatmin etti mi, bence hayır... Koştular mı, koştular.

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Ama futbolseverler Galatasaray'dan daha farklı bir oyun bekliyorlar. Beklemekte de haklılar.

Şöyle bir seyircisi rahatlatacak, 2-3 farklı kazanılacak bir maç oynayamıyor Galatasaraylılar.

Her an bir gol yiyecek havaları var. Hele kaleci Muslera sakatlandıktan sonra daha da bir tedirgin oynadı sarı-kırmızılılar.

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Futbolda bu iş böyle. Büyük takım olabilirsin ama maç zora girince o maçı, o skorla bitirmeye mecbursun.

Futbolda kuralına göre yaparsan, her şey mübah. Galatasaray da dün gece bu maçı 2-1 bitsin diye uğraştı, hele ki uzatmalarda adeta göbeği çatladı.

Galatasaray dün akşam oynayıp kazanınca, topu bugün Fenerbahçe'nin kucağına bıraktı. Çünkü sarı-lacivertlilerin bu akşamki rakibi ne olursa olsun Trabzonspor. Şakaya gelmez.

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – HOŞ GELDİN ZAHA

Galatasaray teknik heyeti, Torreira'ya büyük bir nazar boncuğu takmalı. Takım sahada 11 kişiydi ama Toreira'nın ekstra oyunuyla Kasımpaşa'ya karşı resmen 12 kişi mücadele ettiler.

Sahanın her yerine basan, rakiple girdiği ikili mücadeleleri kazanan, tekmeye kafa sokan, yüreğini sahaya bırakan, coşkusundan vazgeçmeyen muhteşem bir Torreira izledim.

Zaha için 'Hoş geldin' diyorum. Nihayet özlenen Zaha'yı karşımızda bulduk. Coşkulu, istekli, iştahlı ve kazanma duygusuyla dopdoluydu. Attığı birinci goldeki savurduğu şut, ikinci goldeki akıllı vuruşu alkışlanacak güzellikteydi.

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Fizik olarak biraz daha güçlenirse G.Saray adına fark yaratır. Bir alkışı da Sanchez hak ediyor. Sol stoperde yerini yadırgamadı. Yine oyuna akıllı toplar soktu, asla boşa pas atmadı.

Nelsson'un, Abdülkerim'in yaptığı pozisyon hatalarını da kapatmak için mücadele etti. Zaha'nın müthiş oynadığı ilk 45'te çok üstün bir G.Saray izledik. Fizik kalitesi eksik olmasına rağmen Ziyech'in topun şiddetini ayarlayan mükemmel paslarına tanık olduk.

Ziyech çıktı, Tete girdi, G.Saray'ın bir anda oyun ritmi bozuldu. Çünkü Tete çok top kaptırdı, Boey'in de dengesini bozdu. Muslera'nın sakatlığından sonra kaleye geçen Günay da hatasız oynadı.

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Okan Buruk'a bir önerim var; kendisine yapılan oyuncularla ilgili eleştirileri kafasına takmamalı ve kadroyu kurarken restleşmemeli. Nelsson'u kazanmak istiyor ama bu takımın sol bekte sorunu var. Sanchez, Abdülkerim, Sacha Boey üçlüsünü bozmamak gerekir.

Ayrıca neden oynatılmıyor denilen bazı oyuncuları da hazır olmadan sahaya sürmemelidir.

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