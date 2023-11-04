Haberler Galatasaray Ömer Üründül'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu!

Ömer Üründül'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi yorumlarken o isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 10:06
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Ömer Üründül'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu!

Galatasaray, dün geceki 90 dakikanın hiçbir bölümünde iyi futbol sergileyemese de 3 puanı almayı bildi.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş; G.Saray'ı, bilhassa iç sahalardaki maçlardaki oyun anlayışını iyi etüt etmiş.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu!

Geride kazandıkları toplarda hiç kısa pas yapmadan topu karşı alana aktarıyorlardı. Aut atışlarında ise kalecileri topu uzun şekilde oyuna sokuyordu.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu!

Bu tabloda G.Saray, en büyük silahı olan önde baskıyı yapabilme şansı bulamıyordu. Ve sürekli yerleşmiş savunmaya karşı hücum ediyorlardı.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu!

Zaha'nın attığı güzel gol, takımı bir nebze olsun rahatlattı. İkinci devre oyunun gidişatı aynıydı. İkinci gol ile tam iş bitti derken 1 dakika içinde gelen gol ile fark tekrar 1'e indi.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu!

Sonra maçın zorluk derecesi arttı. Muslera da sakatlanıp çıktı. Ama Kasımpaşa olgunlaştırdığı birçok tehlikeli atakta Hajradinovic ve santrfor Ngoy'un pas tercihlerindeki büyük yanlışlarıyla pozisyon bulamadı.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu!

Galatasaray son 10 dakikalık uzatma bölümünü ise hakemin ses çıkarmamasıyla vakit geçirerek oynayıp, istediği neticeyi almış oldu.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu!

Takımın en iyisi tartışmasız Torreira'ydı. Gelelim Okan Buruk'a yapacağım eleştirilere… Ziyech nasıl bu kadar güçsüzken ilk 11'de sahaya çıkar? Nasıl 60 dakika oyunda kalır?

Ömer Üründül'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu!

Maç zorlaşmışken ve skor avantajına sahipken neden Halil ile birlikte çift santrfora dönülür? Ama tabii ki kazanan haklıdır.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu!

Benim hakemlerle ilgili net görüşüm; ülkemizde benzeri olmayan baskılar yüzünden büyük takımların maçlarında korkuyorlar.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu!

Galatasaray'ın ilk golü öncesi Zaha'nın topu kaptığı pozisyon net bir fauldü.

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