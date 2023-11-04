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Icardi yine iğneyle

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız, Bayern Münih ve Ç.Rize maçlarındaki gibi iğneyle oynadı. İstediği topları alamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Icardi yine iğneyle

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı devam eden Mauro İcardi'ye yine 11'de şans verdi. Beşiktaş karşılaşmasında Rachid Ghezzal'in müdahalesiyle sakatlanan Arjantinli yıldız, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında olduğu gibi yine iğneyle sahadaydı. Takımla birlikte antrenman yapamayan 30 yaşındaki forvet bunun zorluğunu yine yaşadı. Sahadaki hareketliliği azalan İcardi buna rağmen 2 net pozisyona girdi. Sağ ayağıyla vurduğu şutu kaleci çıkardı. İkinci devrede de Kerem Aktüroğlu'nun kestiği topa çok iyi yükseldi. Ancak daha önce defalarca attığı golü bu defa kaçırdı. İcardi ligde son 2 maçını boş geçti.

TİŞÖRTÜ BİTTİ

GS Store dün Kasımpaşa maçında adeta para bastı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mauro İcardi'nin adının yazılı olduğu tişörtleri tüketti. Zaha ve Kerem tişörtleri onu izledi.

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