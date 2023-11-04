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Galatasaray'da Bayern Münih maçı hazırlıkları start aldı

Son dakika Galatasaray haberleri... Ligde son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bayern Münih maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 14:42
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Galatasaray'da Bayern Münih maçı hazırlıkları start aldı

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek çıkışını sürdüren Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ikiye iki oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 6 Kasım Pazartesi günü devam edecek.

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