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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi golleri kaçırdı! Nedeni...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray ligin 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek haftayı kayıpsız tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sahaya ilk 11'de çıkan ve mücadelenin sonuna kadar oyunda kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ise bu kez kaçırdığı gollerle dikkat çekti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 11:05
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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi golleri kaçırdı! Nedeni...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi golleri kaçırdı! Nedeni...

Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi golleri kaçırdı! Nedeni...

Aslan'a galibiyeti getiren golleri Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi golleri kaçırdı! Nedeni...

Öte yandan maçta gözler yine Arjantinli futbolcu Icardi'nin üzerindeydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi golleri kaçırdı! Nedeni...

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı devam eden Mauro Icardi'ye Kasımpaşa karşısında ilk 11'de şans verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi golleri kaçırdı! Nedeni...

Beşiktaş karşılaşmasında Rachid Ghezzal'in müdahalesiyle sakatlanan Arjantinli yıldız, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında olduğu gibi yine iğneyle sahadaydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi golleri kaçırdı! Nedeni...

Takımla birlikte antrenman yapamayan 30 yaşındaki forvet bunun zorluğunu yine yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi golleri kaçırdı! Nedeni...

Sahadaki hareketliliği azalan Icardi buna rağmen iki net pozisyona girdi. Sağ ayağıyla vurduğu şutu kaleci çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi golleri kaçırdı! Nedeni...

İkinci devrede de Kerem Aktürkoğlu'nun kestiği topa çok iyi yükseldi. Ancak daha önce defalarca attığı golü bu defa kaçırdı.

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