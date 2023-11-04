GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi golleri kaçırdı! Nedeni...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Aslan'a galibiyeti getiren golleri Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha kaydetti.
Öte yandan maçta gözler yine Arjantinli futbolcu Icardi'nin üzerindeydi.
Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı devam eden Mauro Icardi'ye Kasımpaşa karşısında ilk 11'de şans verdi.
Beşiktaş karşılaşmasında Rachid Ghezzal'in müdahalesiyle sakatlanan Arjantinli yıldız, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında olduğu gibi yine iğneyle sahadaydı.
Takımla birlikte antrenman yapamayan 30 yaşındaki forvet bunun zorluğunu yine yaşadı.
Sahadaki hareketliliği azalan Icardi buna rağmen iki net pozisyona girdi. Sağ ayağıyla vurduğu şutu kaleci çıkardı.
İkinci devrede de Kerem Aktürkoğlu'nun kestiği topa çok iyi yükseldi. Ancak daha önce defalarca attığı golü bu defa kaçırdı.
Icardi ligde son iki maçını boş geçti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan Icardi, 15 gol atarken 3 de asist yaptı.
Yıldız ismin sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.