Arda Turan'dan flaş Fatih Terim sözleri!

"GALATASARAY HAYALİM VAR"

Okan ağabey bize öncülük yapıyor, bize kapı açıyor. Bu kadar önemli bir kadroyu iyi idare ediyor. Geçen sene şampiyonluk, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları. Okan ağabey gibi bir teknik direktöre sahip olduğumuz için şanslıyız. Galatasaray'a başkan olmak hayallerimden biri ama teknik direktör olarak yapacak şeylerim var. Galatasaray'ın da kuralları var. Zamanı gelince gönlümdeki kulübün başında olmak neden olmasın...