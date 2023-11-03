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Wilfred Zaha: Yavaş yavaş kendime geliyorum!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken bu mücadeleye attığı 2 golle Wilfred Zaha damga vurdu. Yıldız isim mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 22:40
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Wilfred Zaha: Yavaş yavaş kendime geliyorum!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken bu mücadeleye attığı 2 golle Wilfred Zaha damga vurdu.

Yıldız isim mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ZAHA'NIN AÇIKLAMALARI:

Goller attım mutluyum ama adaptasyon sürecindeyim. Benden çok fazla beklenti var. Her şey yeni. Hazırlık dönemi geçirmeden geldim ve uzun bir sakatlık yaşadım. Yavaş yavaş kendime geliyorum.

Mutluyum, önemli olan Galatasaray için golleri atmak. Tek düşündüğüm şey bu.

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