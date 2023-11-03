Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

İngiliz devi Manchester United, tarihinin en kötü günlerini geçiriyor. Kırmızı Şeytanlar, son olarak İngiltere Lig Kupası'nda sahasında Newcastle United'a 3-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.
İngiliz devi Manchester United, tarihinin en kötü günlerini geçiriyor. Kırmızı Şeytanlar, son olarak İngiltere Lig Kupası'nda sahasında Newcastle United'a 3-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.
Newcaslte United yenilgisiyle eleştiri okları yeniden Erik ten Hag'a döndü. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United; Bayern Münih ve Galatasaray'a kaybederken Kopenhag'ı sahasında 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
TEN HAG DÖNEMİ SONA ERMEK ÜZERE
Milliyet'in derlediği habere göre; Premier Lig'de şampiyonluk hedefinin uzağında kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için Galatasaray ve Kopenhag karşısında galibiyete ihtiyacı olan Manchester United'ta Erik ten Hag dönemi sona ermek üzere...
İngiltere'den The Sun'ın haberine göre milli aradan önce Manchester United'ın Fulham, Kopenhag ve Luton'a karşı oynayacağı maçlarda alınacak kötü sonuçlar Hollandalı menajerin sonunu getirebilir.
Erik ten Hag söz konusu maçlarda Manchester United ile galibiyet serisi alamazsa Kırmızı Şeytanlar, Galatasaray maçına farklı bir teknik direktörle çıkabilir.
GALATASARAY DETAYI: TEHLİKE
Haberde kötü gidişatın sürmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a ve Bayern Münih'e karşı kaybetme tehlilkesi yaşayabilecekleri vurgulandı.
The Sun'da yer alan haberin detayında "Galatasaray ve Bayern Münih'e kaybettikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma tehlikesiyle karşı karşıyalar..." ifadesine yer verildi.
TEN HAG İLE YOLLAR AYRILIRSA ADAYLAR BELLİ!
The Sun, Erik ten Hag ile yolların ayrılması durumunda Manchester United'ın alternatifleri hazırladığını iddia etti.
Habere göre Graham Potter, Zinedine Zidane, Roberto De Zerbi, Micheal Carrick, Diego Simeone, Julian Nagelsmann ve Ole Gunnar Solskjaer adaylar arasında yer alıyor.
Haberde adaylar tek teke değerlendirildi. Graham Potter için "Graham Potter, Chelsea'de başarısız bir 7 aylık sürecin ardından görevinden alındı.
SunSport'un özel haberine göre, Ten Hag'ın görevden alınması halinde Potter adaylardan biri." ifadeleri kullanıldı.
Zinedine Zidane'ın da adaylardan biri olduğu iddia edilen haberde Fransız teknik adamın Erik ten Hag'dan önce de United'ın gündemine geldiği vurgulandı.
Brighton'da oynattığı pozitif futbolla İngiliz futbol otoritelerinin beğenisini kazandığı İtalyan teknik adam Roberto De Zerbi'nin de adaylar arasında olduğu ve Manchester United'ın De Zerbi için Brighton'a büyük bir ücret ödemek zorunda kalabileceği ifade edildi.
Manchester United'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve şu an Middlesbrough'da görev yapan Michael Carrick'in kulübü yakından tanıması sebebiyle adaylar arasında yer aldığı belirtildi.
Manchester United menajerliğinin Michael Carrick'in hayallerini süslediği ifadelerine yer verildi.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de adaylar arasında yer aldığı ve Arjantinli teknik adamın bu sezon bitecek kontratının United için bir avantaj olabileceği aktarıldı. Haberde Manchester United'ın Diego Simeone alternatifini de düşündüğü belirtildi.
Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra Almanya Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen genç teknik adam Julian Nagelsmann'ın da adaylar arasında yer aldığı ve kulüp yönetiminin EURO 2024 sonrası Alman teknik adama teklif götürebileceği iddia edildi.
Son olarak bir dönem Manchester United'ın menajerliğini de yapan kulübün efsane isimlerinden Ole Gunnar Solskjaer adaylar arasında yer alıyor.
Haberde "Solskjaer daha önce görevde olduğu süre boyunca istediği oyuncuları transfer edemediği için kulübü eleştirmişti." ifadelerine yer verildi.