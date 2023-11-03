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Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

Son dakika spor haberi: Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ı büyük bir tehlike bekliyor. Tarihin en başarısız dönemlerinden birini yaşayan İngiliz devinde Hollandalı hoca görevden ayrılmanın eşiğine geldi. Ten Hag ile yolların ayrılmasının gündeme gelmesinde flaş bir Galatasaray detayı dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 09:48
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Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

İngiliz devi Manchester United, tarihinin en kötü günlerini geçiriyor. Kırmızı Şeytanlar, son olarak İngiltere Lig Kupası'nda sahasında Newcastle United'a 3-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

Newcaslte United yenilgisiyle eleştiri okları yeniden Erik ten Hag'a döndü. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United; Bayern Münih ve Galatasaray'a kaybederken Kopenhag'ı sahasında 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

TEN HAG DÖNEMİ SONA ERMEK ÜZERE
Milliyet'in derlediği habere göre; Premier Lig'de şampiyonluk hedefinin uzağında kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için Galatasaray ve Kopenhag karşısında galibiyete ihtiyacı olan Manchester United'ta Erik ten Hag dönemi sona ermek üzere...

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

İngiltere'den The Sun'ın haberine göre milli aradan önce Manchester United'ın Fulham, Kopenhag ve Luton'a karşı oynayacağı maçlarda alınacak kötü sonuçlar Hollandalı menajerin sonunu getirebilir.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

Erik ten Hag söz konusu maçlarda Manchester United ile galibiyet serisi alamazsa Kırmızı Şeytanlar, Galatasaray maçına farklı bir teknik direktörle çıkabilir.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

GALATASARAY DETAYI: TEHLİKE
Haberde kötü gidişatın sürmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a ve Bayern Münih'e karşı kaybetme tehlilkesi yaşayabilecekleri vurgulandı.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

The Sun'da yer alan haberin detayında "Galatasaray ve Bayern Münih'e kaybettikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma tehlikesiyle karşı karşıyalar..." ifadesine yer verildi.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

TEN HAG İLE YOLLAR AYRILIRSA ADAYLAR BELLİ!
The Sun, Erik ten Hag ile yolların ayrılması durumunda Manchester United'ın alternatifleri hazırladığını iddia etti.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

Habere göre Graham Potter, Zinedine Zidane, Roberto De Zerbi, Micheal Carrick, Diego Simeone, Julian Nagelsmann ve Ole Gunnar Solskjaer adaylar arasında yer alıyor.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

Haberde adaylar tek teke değerlendirildi. Graham Potter için "Graham Potter, Chelsea'de başarısız bir 7 aylık sürecin ardından görevinden alındı.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

SunSport'un özel haberine göre, Ten Hag'ın görevden alınması halinde Potter adaylardan biri." ifadeleri kullanıldı.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

Zinedine Zidane'ın da adaylardan biri olduğu iddia edilen haberde Fransız teknik adamın Erik ten Hag'dan önce de United'ın gündemine geldiği vurgulandı.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

Brighton'da oynattığı pozitif futbolla İngiliz futbol otoritelerinin beğenisini kazandığı İtalyan teknik adam Roberto De Zerbi'nin de adaylar arasında olduğu ve Manchester United'ın De Zerbi için Brighton'a büyük bir ücret ödemek zorunda kalabileceği ifade edildi.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

Manchester United'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve şu an Middlesbrough'da görev yapan Michael Carrick'in kulübü yakından tanıması sebebiyle adaylar arasında yer aldığı belirtildi.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

Manchester United menajerliğinin Michael Carrick'in hayallerini süslediği ifadelerine yer verildi.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de adaylar arasında yer aldığı ve Arjantinli teknik adamın bu sezon bitecek kontratının United için bir avantaj olabileceği aktarıldı. Haberde Manchester United'ın Diego Simeone alternatifini de düşündüğü belirtildi.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra Almanya Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen genç teknik adam Julian Nagelsmann'ın da adaylar arasında yer aldığı ve kulüp yönetiminin EURO 2024 sonrası Alman teknik adama teklif götürebileceği iddia edildi.

Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

Son olarak bir dönem Manchester United'ın menajerliğini de yapan kulübün efsane isimlerinden Ole Gunnar Solskjaer adaylar arasında yer alıyor.

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