Ten Hag şimdi yandı! Flaş Galatasaray detayı

TEN HAG DÖNEMİ SONA ERMEK ÜZERE

Milliyet'in derlediği habere göre; Premier Lig'de şampiyonluk hedefinin uzağında kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için Galatasaray ve Kopenhag karşısında galibiyete ihtiyacı olan Manchester United'ta Erik ten Hag dönemi sona ermek üzere...