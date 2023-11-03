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Mauro Icardi'den fedakarlık

Buruk’la yaptığı görüşmede, ağrılarına karşılık göreve hazır olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Mauro Icardi'den fedakarlık

Beşiktaş'la oynadığı derbide ayağına aldığı darbe sonrasında sakatlık geçiren Mauro Icardi; Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarına iğneyle çıkmıştı. Arjantinli yıldız oyuncu, Kasımpaşa karşısında da yerini alacak. Icardi'yle bir görüşme yapan teknik direktör Okan Buruk, "Ağrılarım var ama oynamama engel değil. Sahada olmak istiyorum" yanıtı alması üzerine yıldız futbolcuyu ilk 11'e dahil etti. Bu sezon 17 maçta görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, 15 gol 3 asistlik katkısıyla takımının en skoreri olarak dikkat çekiyor.

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