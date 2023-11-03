Okan Buruk'tan flaş Ndombele açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de 2. sırada bulunan Galatasaray, 11. haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park Stadyumu'ndaki bu maçı taraftarı önünde kazanmak istiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Bu maça hazırlanırken gündüz televizyonlarda kadromuzun çıktığını gördük. Bu bizi çok üzüyor. Bu haberleri kimler nereden alıyor bilmiyoruz. Daha 1 gün önceden Galatasaray kadrosu üzerinde konuşulmaya başlandı. Nelsson ve Ziyech'in oynayacağını kimse bilmiyordu.

Hakim ilk defa uzun süre sonra ilk 11'de başlayacak. Oyuna alışması için böyle düşündük ama çok uzun süre vermeyi düşünmüyoruz.

Mauro Icardi ile ilgili uzun bir dinlenme süreci olması gerekiyor. Bu tür maçları oynaması bizim için daha iyi. 10 gün dinlendirmemiz yetmeyecek onu ve bu arada da maç ritmini kaybedecek. Maçlar bir nevi antrenman gibi oluyor ona da.

"NDOMBELE İDDİALARI ÇİRKİN"

Ndombele ile ilgili ortaya atılan iddialar var. Yalanın her türlüsü kötü. Kulübümüz gereken işlemleri yapacaktır. Hamburger söylemiş, öyle olmuş böyle olmuş... Bu yalanı bir hafta sonra atmaları gerekiyordu. Daha doğru olurdu bu yalan! Ndombele yakın süre içinde bizimle birlikte olacak. Ona ilk günkü gibi güveniyorum.