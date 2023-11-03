GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom gözünü zirveye dikti! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i

Galatasaray üst üste iki zorlu sınav verecek. Sarı-kırmızılı ekip bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanına gidecek. Cimbom'da ilk hedef Kasımpaşa... Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, henüz yenilgi görmedi. 9 haftadır kazanan Aslan, üst üste 10. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde olan Galatasaray, sarı-lacivertlilerin Trabzon'la oynayacağı derbi öncesinde maç fazlasıyla zirveye oturmanın planlarını yapıyor.

EVİNDE YENİLMEZ ARMADA

Kasımpaşa da Süper Lig'deki son 2 mücadelesini kazandı. İlk 4 içerisinde yer almak isteyen İstanbul ekibi, Galatasaray'ı da yenmenin planlarını yapıyor. Ancak G.Saray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kolay puan şansı vermiyor. Sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 4 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Bugün de taraftarının desteğiyle kazanıp Bayern maçına moralli çıkmayı planlıyor.

39. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 24 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 75 golüne, lacivert-beyazlılar 38 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Galatasaray 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

SON OLARAK RİZE

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve son olarak Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Zaha, Kerem, Mertens, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Duhan, Gökhan Gül, Hajradinovic, Aytaç, Gomis, Fall, Ngoy