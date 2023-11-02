Mauro Icardi rüzgarı

8 Eylül 2022'de sarı-kırmızılı takıma gelen ve ilk golünü 23 Ekim 2022'de atan Arjantinli yıldız, o günden sonra bir daha durmadı. Sadece bir yıllık süreçte 42 maça çıktı, 38 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu. Türkiye'de 1 yılda en çok gol atan ve en çok skor katkısı yapan isim oldu. Oynadığı tüm derbilerde gol attı ve maç başı skora etki etmede de derbilerde rekor kırdı. Icardi, PSG ile 92 maçta 38 gol 10 asist üretirken Galatasaray forması altında bu sayıya yarı maça bile çıkmadan ulaşmayı başardı ve şimdiden efsaneler arasındaki yerini aldı.