GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret

Galatasaray'ı 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa taşıyan ve rekorları altüst eden Okan Buruk, sarı-kırmızılılara olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Galatasaray'ı 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa taşıyan ve rekorları altüst eden Okan Buruk, sarı-kırmızılılara olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam yaptı. İşte detaylar...
Galatasaray'da kısa süre önce sözleşmesi 1 yıl uzatılan teknik direktör Okan Buruk'un alacağı yeni ücret belli oldu.
Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde Buruk'un kontratını yenilediklerini açıklamıştı.
Sarı-kırmızılı takımın başında başarılı bir performans sergileyen genç hoca için bu kez kesenin ağzı açılacak.
Geçen sezon takımın başına geçerken para konuşmayan ve 20 milyon lira alan Okan Buruk'un ücreti yapılan yüzde 150 zamla beraber 50 milyon liraya yükseltildi.
Kurdaki artışla birlikte Okan Buruk'un sergilediği başarılı performans ücretinin iki katından daha da yukarı çıkmasını sağladı.
Sarı-kırmızılı takımın hocasının yeni sezonda 50 milyon lira alacağı ve ayrıca yeni kontrata göre bazı başarı bonuslarının da yine sözleşmede bulunacağı bildirildi.
Galatasaray Sportif AŞ yeni kontrat ile ilgili detayları kısa süre içinde KAP'a bildirecek.
Bir önceki sezon ligi 13. sırada bitiren Galatasaray'ı geçen sezon şampiyon yapan Okan Buruk, takımı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara da taşırken ligde ise bu sezon da başarılı grafiğini devam ettiriyor.