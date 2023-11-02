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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da geçtiğimiz yıl lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılmıştı. Başarılı çalıştırıcının kazanacağı yeni ücret belli oldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 07:31
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret

Galatasaray'ı 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa taşıyan ve rekorları altüst eden Okan Buruk, sarı-kırmızılılara olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam yaptı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret

Galatasaray'da kısa süre önce sözleşmesi 1 yıl uzatılan teknik direktör Okan Buruk'un alacağı yeni ücret belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret

Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde Buruk'un kontratını yenilediklerini açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret

Sarı-kırmızılı takımın başında başarılı bir performans sergileyen genç hoca için bu kez kesenin ağzı açılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret

Geçen sezon takımın başına geçerken para konuşmayan ve 20 milyon lira alan Okan Buruk'un ücreti yapılan yüzde 150 zamla beraber 50 milyon liraya yükseltildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret

Kurdaki artışla birlikte Okan Buruk'un sergilediği başarılı performans ücretinin iki katından daha da yukarı çıkmasını sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret

Sarı-kırmızılı takımın hocasının yeni sezonda 50 milyon lira alacağı ve ayrıca yeni kontrata göre bazı başarı bonuslarının da yine sözleşmede bulunacağı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret

Galatasaray Sportif AŞ yeni kontrat ile ilgili detayları kısa süre içinde KAP'a bildirecek.

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