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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele gündemden düşmüyor. Kilo fazlası bulunan ve son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçının ardından hamburger sipariş ettiği için teknik direktör Okan Buruk tarafından uyarılan Fransız futbolcu, son yapılan antrenmana katılmadı. Öte yandan Buruk'un öğrencisiyle bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 14:09
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'da transferi en çok konuşulan isimlerden biri Tanguy Ndombele oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Cimbom, yaz transfer döneminin son saatlerinde Fransız futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon Euro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Galatasaray'a transferiyle ses getiren Ndombele, şu ana kadar sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Fransız orta saha oyuncusu özellikle kilo problemiyle gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Galatasaray Kulup Doktoru Yener İnce, 26 yaşındaki futbolcunun transferi sonrası yaptığı açıklamada "Bazı oyuncuların yağ oranı, en iyi olduğu zamanda diğer oyunculardan daha yüksektir. Dünya futbolunda 8-10 arasıdır. İdeal bir oyuncunun yağ oranının yüzde 11-12'nin altında kalması gerekir. Aktif dünya futbolunda çok iyi durumda olan oyuncular var, yüzde 16-17'lerle oynayan. Bu çocuğu da yüzde 11'lere düşürdüğünde sahada hayalet olur. Evet biraz kilosu var ama düşüreceğiz. Abartılı bir durum yok. Bu şekliyle Tottenham'da tüm antrenmanlara çıktı. Tottenham ve Napoli'deki raporları bizde. Oyuncunun en fit olduğu zamanlardaki kiloları da buna yakın." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

HAMBURGER İDDİASI

Aslan'da gözden düşen Tanguy Ndombele ile ilgili İspanyol basınından bir iddia geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Mundo Deportivo, Ndombele'nin sık sık hamburger ve abur cubur siparişi verdiğini yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Fransız futbolcunun Bayern Münih maçı sonrası hamburger sipariş ettiği ve Okan Buruk'un bu duruma çok sinirlendiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Ayrıca 6 kilo fazlası olan futbolcunun, 75 kiloya inene kadar kadroya girmesinin çok zor olduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

OKAN BURUK ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, beslenmesine dikkat etmeyen, hazır yiyeceklerden uzak durmayan, hem antrenmanlarda hem de maçlardaki performansından memnun olmadığı futbolcuyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Buruk'un, Devler Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçında silik bir oyun sergileyen Ndombele'ye, bu şekilde devam etmesi halinde yol ayrımının yakın olduğunu ilettiği gelen haberler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

İngiliz ekibi Tottenham'dan kiralanan ve 15 milyon Euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunan futbolcu ile devre arasında yolların ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

26 yaşındaki Kongo kökenli Fransız yıldız ile yollar ayrılırsa, bu mevkiye transfer ihtiyacı doğacak.

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