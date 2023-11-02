GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'da transferi en çok konuşulan isimlerden biri Tanguy Ndombele oldu.
Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'da transferi en çok konuşulan isimlerden biri Tanguy Ndombele oldu.
Cimbom, yaz transfer döneminin son saatlerinde Fransız futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon Euro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.
Galatasaray'a transferiyle ses getiren Ndombele, şu ana kadar sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı.
Fransız orta saha oyuncusu özellikle kilo problemiyle gündem oldu.
Galatasaray Kulup Doktoru Yener İnce, 26 yaşındaki futbolcunun transferi sonrası yaptığı açıklamada "Bazı oyuncuların yağ oranı, en iyi olduğu zamanda diğer oyunculardan daha yüksektir. Dünya futbolunda 8-10 arasıdır. İdeal bir oyuncunun yağ oranının yüzde 11-12'nin altında kalması gerekir. Aktif dünya futbolunda çok iyi durumda olan oyuncular var, yüzde 16-17'lerle oynayan. Bu çocuğu da yüzde 11'lere düşürdüğünde sahada hayalet olur. Evet biraz kilosu var ama düşüreceğiz. Abartılı bir durum yok. Bu şekliyle Tottenham'da tüm antrenmanlara çıktı. Tottenham ve Napoli'deki raporları bizde. Oyuncunun en fit olduğu zamanlardaki kiloları da buna yakın." ifadelerini kullanmıştı.
HAMBURGER İDDİASI
Aslan'da gözden düşen Tanguy Ndombele ile ilgili İspanyol basınından bir iddia geldi.
Mundo Deportivo, Ndombele'nin sık sık hamburger ve abur cubur siparişi verdiğini yazdı.
Fransız futbolcunun Bayern Münih maçı sonrası hamburger sipariş ettiği ve Okan Buruk'un bu duruma çok sinirlendiği belirtildi.
Ayrıca 6 kilo fazlası olan futbolcunun, 75 kiloya inene kadar kadroya girmesinin çok zor olduğu ifade edildi.
OKAN BURUK ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ
Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, beslenmesine dikkat etmeyen, hazır yiyeceklerden uzak durmayan, hem antrenmanlarda hem de maçlardaki performansından memnun olmadığı futbolcuyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Buruk'un, Devler Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçında silik bir oyun sergileyen Ndombele'ye, bu şekilde devam etmesi halinde yol ayrımının yakın olduğunu ilettiği gelen haberler arasında.
İngiliz ekibi Tottenham'dan kiralanan ve 15 milyon Euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunan futbolcu ile devre arasında yolların ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.
26 yaşındaki Kongo kökenli Fransız yıldız ile yollar ayrılırsa, bu mevkiye transfer ihtiyacı doğacak.
Ndombele, Aslan'da 7 maçta 123 dakika oynadı ve skor üretemedi.
Sezon sonu kontratı bitecek futbolcu, Cimbom'da 3.1 milyon Euro kazanıyor.