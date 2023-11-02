GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..."

Galatasaray Kulup Doktoru Yener İnce, 26 yaşındaki futbolcunun transferi sonrası yaptığı açıklamada "Bazı oyuncuların yağ oranı, en iyi olduğu zamanda diğer oyunculardan daha yüksektir. Dünya futbolunda 8-10 arasıdır. İdeal bir oyuncunun yağ oranının yüzde 11-12'nin altında kalması gerekir. Aktif dünya futbolunda çok iyi durumda olan oyuncular var, yüzde 16-17'lerle oynayan. Bu çocuğu da yüzde 11'lere düşürdüğünde sahada hayalet olur. Evet biraz kilosu var ama düşüreceğiz. Abartılı bir durum yok. Bu şekliyle Tottenham'da tüm antrenmanlara çıktı. Tottenham ve Napoli'deki raporları bizde. Oyuncunun en fit olduğu zamanlardaki kiloları da buna yakın." ifadelerini kullanmıştı.