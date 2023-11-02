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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde İstanbul ekibini mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkarmak istiyor. Cimbom'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve iğne yardımıyla maçlara çıkan Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 10:42
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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

3 Kasım Cuma günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Mücadele öncesi Galatasaray topladığı 28 puanla 2. sırada bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Ligde son iki maçını kazanan Kasımpaşa ise 18 puanla 5. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle rakibini mağlup ederek hem galibiyet serisini 10 maça çıkarmak hem de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

8 Eylül 2022'de sarı-kırmızılı takıma gelen ve ilk golünü 23 Ekim 2022'de atan Arjantinli yıldız, o günden sonra bir daha durmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Sadece bir yıllık süreçte 42 maça çıktı, 38 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Türkiye'de 1 yılda en çok gol atan ve en çok skor katkısı yapan isim oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Oynadığı tüm derbilerde gol attı ve maç başı skora etki etmede de derbilerde rekor kırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Icardi, PSG ile 92 maçta 38 gol 10 asist üretirken Galatasaray forması altında bu sayıya yarı maça bile çıkmadan ulaşmayı başardı ve şimdiden efsaneler arasındaki yerini aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan yıldız golcü, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarına iğne ile sahaya çıkmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Tecrübeli oyuncu, takımının çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

KASIMPAŞA MAÇINDA DİNLENDİRİLECEK

Sabah'ın haberine göre; Icardi'nin Süper Lig'in 12. haftasında cuma günü Kasımpaşa ile oynanacak maçta dinlendirilmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Arjantinli yıldız, 15 gol ve 3 asistlik performansıyla 18 gole direkt katkıda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'de şok gelişme!

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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