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Burgerci Ndombele!

Fazla kilolarıyla dikkat çeken Ndombele sınırları aştı. Mundo Deportivo, Bayern maçı sonrasında takım oteline hamburger sipariş ettiğini yazdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Burgerci Ndombele!

Galatasaray'ın bu sezonki flaş transferleri arasında yer alan Tanguy Ndombele, henüz beklentileri karşılayamazken fazla kiloları nedeniyle de tepkilerin odağında yer alıyor. Kilo verme konusunda pek de istekli görünmeyen futbolcuyla ilgili İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Mundo Deportivo, Ndombele'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçı sonrası takım otelinde hamburger sipariş ettiğini yazdı. Haberde; Okan Buruk'un öğrencisinin bu hareketine çok sinirlendiği kaydedildi. Rize kafilesine dahil edilmeyen Tanguy Ndombele'nin 75 kiloya düşene kadar forma şansı verilmeyeceği belirtildi.

TOTTENHAM'A GERİ GÖNDERİLECEK

Galatasaray-Ndombele birlikteliği kısa sürece gibi görünüyor. Sarı-kırmızılı yönetiminin, 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Fransız oyuncuyu devre arasında Tottenham'a geri gönderme konusunda İngiliz ekibiyle görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Tanguy Ndombele bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maçta süre aldı.

Süper Lig'de 4 maçta 93, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 30 dakika şans buldu. Sadece 123 dakika sahada kalan Fransız futbolcu, gol ve asist katkısı üretemediği gibi ağır ve umursamaz hareketleriyle taraftarları oldukça kızdırdı.

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