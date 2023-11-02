Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

Galatasaray, ligde yoluna kayıpsız devam ediyor.
Son olarak Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 3 maçta 4 puan topladı.
Galatasaray, ligde yoluna kayıpsız devam ediyor.
Son olarak Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 3 maçta 4 puan topladı.
Öte yandan Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları için de düğmeye bastı.
Orta sahada Ndombele'den istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Cimbom yıldızlarla dolu kadrosuna flaş bir ismi daha katmanın planlarını yapıyor.
İngiliz medyasının haberine göre Galatasaray, Arsenal takımında yeterince süre alamadığı için mutsuz olan Thomas Partey'i ara transferde bünyesine dahil etmek istiyor.
Haberde Arsenal'in son maçında kadroya alınmayan 30 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği belirtildi.
Partey ile Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedildi.
Thomas Partey, Arsenal'e 2020 yılında Atletico Madrid'den transfer oldu.
Ganalı orta saha, Londra ekibinde 104 maçta forma giyerken 5 gol 2 asist yaptı.
Bu sezon ise 5 maçta forma şansı bulabildi.
30 yaşındaki oyuncu, oynadığı karşılaşmalarda skora katkı sağlayamadı.
Partey'in Arsenal'le 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Partey, Gana Milli Takımı'nda 45 kez görev yaptı.