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Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile de adı anılan Arsenal'ın ön liberosunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

Galatasaray, ligde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

Son olarak Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 3 maçta 4 puan topladı.

Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

Öte yandan Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları için de düğmeye bastı.

Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

Orta sahada Ndombele'den istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

Cimbom yıldızlarla dolu kadrosuna flaş bir ismi daha katmanın planlarını yapıyor.

Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

İngiliz medyasının haberine göre Galatasaray, Arsenal takımında yeterince süre alamadığı için mutsuz olan Thomas Partey'i ara transferde bünyesine dahil etmek istiyor.

Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

Haberde Arsenal'in son maçında kadroya alınmayan 30 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

Partey ile Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedildi.

Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

Thomas Partey, Arsenal'e 2020 yılında Atletico Madrid'den transfer oldu.

Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

Ganalı orta saha, Londra ekibinde 104 maçta forma giyerken 5 gol 2 asist yaptı.

Ada'dan Galatasaray iddiası! Ön libero Arsenal'dan

Bu sezon ise 5 maçta forma şansı bulabildi.

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