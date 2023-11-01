Haberler Galatasaray Teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Mauro Icardi'ye önerdiği o rakam

Teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Mauro Icardi'ye önerdiği o rakam

Galatasaray'ın 10 milyon euro vererek bonservisini aldığı Arjantinli yıldız futbolcu Emanuel Mauro Icardi için, Fenerbahçe'nin sezon başında Fransa Ligue 1 kulübü Paris Saint Germain'e ve Icardi'ye teklifte bulunduğu ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertlilerin PSG ve Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'ye teklif ettiği o rakam. Detaylar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Mauro Icardi'ye önerdiği o rakam

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Menajer Gardi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Icardi için sezon başında 5 kulübün teklif yaptığını duyurmuştu. O 5 kulüpten birinin Fenerbahçe olduğu ortaya çıktı. Hatta sarı-lacivertlilerin, PSG'ye Galatasaray'ın önerdiğinden tam 2.5 milyon euro daha fazla bonservis teklif ettiği ve Arjantinli golcüye de 10 milyon euro maaş önerdiği belirtildi. Icardi için diğer teklifler ise şöyle: Milan; 15 milyon euro bonservis, Icardi'ye 5 milyon euro maaş. Al Hilal: 25 milyon euro bonservis, Icardi'ye 25 milyon euro. Juventus: 15 milyon euro bonservis, İcardi'ye 7.5 milyon euro. Sheffield United: 20 milyon euro bonservis, Icardi'ye 10 milyon euro maaş. Galatasaray, Icardi için 10 milyon euro bonservis ödemişti.

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