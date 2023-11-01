Teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Mauro Icardi'ye önerdiği o rakam

Menajer Gardi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Icardi için sezon başında 5 kulübün teklif yaptığını duyurmuştu. O 5 kulüpten birinin Fenerbahçe olduğu ortaya çıktı. Hatta sarı-lacivertlilerin, PSG'ye Galatasaray'ın önerdiğinden tam 2.5 milyon euro daha fazla bonservis teklif ettiği ve Arjantinli golcüye de 10 milyon euro maaş önerdiği belirtildi. Icardi için diğer teklifler ise şöyle: Milan; 15 milyon euro bonservis, Icardi'ye 5 milyon euro maaş. Al Hilal: 25 milyon euro bonservis, Icardi'ye 25 milyon euro. Juventus: 15 milyon euro bonservis, İcardi'ye 7.5 milyon euro. Sheffield United: 20 milyon euro bonservis, Icardi'ye 10 milyon euro maaş. Galatasaray, Icardi için 10 milyon euro bonservis ödemişti.