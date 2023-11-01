Stopere Marcao

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez transferi sonrasında Victor Nelsson yedek kulübesine geçti. Danimarkalı savunmacı bu durumu çok sorun etti ve ülke basınına verdiği iki röportajda da "Oynamazsam giderim" ifadelerini kullandı. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Yerine yine hem ligi hem Galatasaray'ı bilen bir oyuncu gündeme geldi: Marcao... Sevilla'ya gittiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan, iyileştikten sonra da forma bulamayan Brezilyalı stoper için Aslan yoklama çekecek. 27 yaşındaki oyuncu için Cimbom, Sevilla'ya çok düşük bir rakam önerecek.