Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Galatasaray sezon başında flaş transferlere imza attı.
Ancak bunlar içinde halihazırda en çok verim aldığı oyunculardan birisi Davinson Sanchez oldu.
Galatasaray sezon başında flaş transferlere imza attı.
Ancak bunlar içinde halihazırda en çok verim aldığı oyunculardan birisi Davinson Sanchez oldu.
Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.
Sarı kırmızılıların yıldız savunmacıyı Nelsson'la üstüne de para alarak takas etme şansını elinin tersiyle ittiği ortaya çıktı.
NELSSON PAS TUTTU
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tottenham, o dönemde Davinson Sanchez'e talip olan sarı kırmızılılardan Danimarkalı stoperi istedi.
Üzerine de 2 milyon Euro daha verebileceğini iletti.
Ancak Nelsson'dan 25 milyon Euro bekleyen sarı kırmızılılar bu teklifi reddetti.
Davinson Sanchez, 9.5 milyon Euro'ya transfer olurken İngiliz basını bu miktarın bonuslarla birlikte 14,8 milyon Euro'yu bulduğunu dile getirdi.
Kulübeye mahkum olan Nelsson'un piyasa değeri iyice düşerken 25 milyonluk beklenti hayal oldu.
TAPUSU ALINIP KİRALANACAK
Galatasaray, savunmanın soluna çare olması için kadrosuna kattığı ancak son haftalardaki formsuzluğu sebebiyle verim alamadığı Angelino için de çareler arıyor.
Sarı kırmızılıların Fenerbahçe'nin Bruma'da yaptığı gibi oyuncunun tapusunu alıp devre arasında İspanyol kulüplerine kiralayacak.