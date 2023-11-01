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Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimlerden biri de Davinson Sanchez olmuştu. Kolombiyalı stoper, gösterdiği başarılı performansla formayı Victor Nelsson'dan kaparak ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden oldu. Yedek kalan Nelsson, geçtiğimiz haftalarda Danimarka basınına Galatasaray ile sözleşme uzatmayacağını ve ilk 11'de oynayamaması halinde takımdan ayrılacağını belirtmişti. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Victor Nelsson ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 11:06
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Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Galatasaray sezon başında flaş transferlere imza attı.

Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Ancak bunlar içinde halihazırda en çok verim aldığı oyunculardan birisi Davinson Sanchez oldu.

Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Ziyech, Ndombele, Tete, Zaha, Bakambu, Halil ve Angelino gibi isimler sınırlı katkıda bulunurken Kolombiyalı yıldız, savunmanın göbeğinde Abdülkerim Bardakcı ile birlikte değişmez isim hâline geldi.

Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Davinson şu ana kadar Cimbom'da 9 maça çıktı.

Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Ayrıca 2 de asist yaptı.

Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Sarı kırmızılıların yıldız savunmacıyı Nelsson'la üstüne de para alarak takas etme şansını elinin tersiyle ittiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

NELSSON PAS TUTTU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tottenham, o dönemde Davinson Sanchez'e talip olan sarı kırmızılılardan Danimarkalı stoperi istedi.

Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Üzerine de 2 milyon Euro daha verebileceğini iletti.

Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Ancak Nelsson'dan 25 milyon Euro bekleyen sarı kırmızılılar bu teklifi reddetti.

Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Davinson Sanchez, 9.5 milyon Euro'ya transfer olurken İngiliz basını bu miktarın bonuslarla birlikte 14,8 milyon Euro'yu bulduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Kulübeye mahkum olan Nelsson'un piyasa değeri iyice düşerken 25 milyonluk beklenti hayal oldu.

Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

TAPUSU ALINIP KİRALANACAK

Galatasaray, savunmanın soluna çare olması için kadrosuna kattığı ancak son haftalardaki formsuzluğu sebebiyle verim alamadığı Angelino için de çareler arıyor.

Galatasaray'ı pişman eden gerçek! Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...

Sarı kırmızılıların Fenerbahçe'nin Bruma'da yaptığı gibi oyuncunun tapusunu alıp devre arasında İspanyol kulüplerine kiralayacak.

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