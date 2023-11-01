Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı baba oldu!

Galatasaray'da savunmanın belkemiği olan, başarılı performansıyla milli takımda da kendine yer bulan Abdülkerim Bardakcı, baba oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Abdülkerim Bardakcı ve değerli eşinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Abdülkerim ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Alara'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bardakcı da sosyal medya hesabından kızının isminin yazılı olduğu Galatasaray formasını paylaştı.

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