Haberler Galatasaray Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak maçta iki takım da mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Galatasaray, ligin ilk 10 haftasında 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 11:28 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 11:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta müsabakasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? GS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 3 Kasım Cuma günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka canlı skor ile takip etmek için TIKLAYIN.

GALATASARAY ZİRVEYİ TESLİM ALMAK İSTİYOR!

2023-2024 sezonuna yıldız transferler ile giren Galatasaray, Kayserispor ile berabere kalmasının ardından tüm maçlarını kazanarak 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı haftada Kasımpaşa'yı yenmek ve zirveye yerleşmek istiyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ BİLETİ FİYATLARI BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 500 TL , en pahalı bilet 7500 TL olarak açıklandı.

DİĞER
SON DAKİKA! Dilan Polat – Engin Polat operasyonunda şok detaylar! Gözaltı sonrası olay yaratan yanıt: Ne yok etmesi…
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail dördüncü cepheye yayılıyor: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan sınırının ardından yeni hedef belli
Galatasaray'da Wilfried Zaha sorunu!
Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da Wilfried Zaha sorunu!
Aslan'ın yıldızına Avrupa'dan talip var! Telefonları susmuyor
BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başakşehir'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ | Bakırköy'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? 11:28
Galatasaray'da Wilfried Zaha sorunu! Galatasaray'da Wilfried Zaha sorunu! 11:27
Asya'nın en iyisi Kim Min-Jae! Asya'nın en iyisi Kim Min-Jae! 11:25
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Fred, Becao ve Samet... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Fred, Becao ve Samet... 11:07
G.Saray'ı pişman eden gerçek! Sanchez ve Nelsson... G.Saray'ı pişman eden gerçek! Sanchez ve Nelsson... 11:06
Yiğidolar Artvin Hopaspor sınavında! Yiğidolar Artvin Hopaspor sınavında! 11:04
Daha Eski
Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe açıklaması! Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe açıklaması! 11:03
Kayserispor - Iğdır FK maçı ne zaman? Kayserispor - Iğdır FK maçı ne zaman? 10:57
Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman? Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman? 10:54
Gaziantep FK - Efeler 09 Spor maçı ne zaman? Gaziantep FK - Efeler 09 Spor maçı ne zaman? 10:50
Sivasspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman? 10:47
Buruk'tan sürpriz Muslera hamlesi! Buruk'tan sürpriz Muslera hamlesi! 10:46