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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Galatasaray, 11. haftada sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kalede bir sürprize imza atabileceği ifade ediliyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 10:47
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, transferin son günlerinde takıma katılan yıldızları kazanmak için yoğun çaba sarf etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

Ancak şu ana kadar başta Tonguy Ndombele olmak üzere, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Angelino gibi isimlerden beklenilen verimi alamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

Buruk, ligin 11. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçından itibaren formsuz isimleri kulübeye çekecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

Tecrübeli hoca, saha içindeki dizilişte de eskiye dönüş yapacak. Wilfried Zaha sol kanatta oynadığı için 10 numaraya çekilen Kerem Aktürkoğlu, eski yerine dönecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

Böylece Mauro Icardi ile Kerem arasındaki bağ yeniden kurulmuş olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

FASLI YILDIZA ÖZEL GÖREV

Okan Buruk, 10 numara pozisyonuna sakatlığını atlatan Hakim Ziyech'i yerleştirecek. Faslı yıldız bu mevkide oynadığı Başakşehir karşılaşmasında harika bir golle fileleri sarsmayı başarmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

Başarılı teknik adam sağ kanatta Tete üzerinden devam etmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

Wilfried Zaha kulübeye çekilecek. Fiziksel bakımdan 90 dakikayı çıkaracak güçte olmayan Dries Mertens de 10 numarayı yedekleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

Okan Buruk, Tonguy Ndombele'yi bir süre kullanmayı düşünmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

Kerem Demirbay da çok top kaybı yaptığı için Kaan Ayhan bu bölgede 1 numaralı aday olarak duruyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

SOL BEKE KAZIMCAN

Sezon başında sol beki güçlendirmek için yapılan Angelino transferinden Aslan henüz istediği faydayı sağlayamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

İspanyol oyuncu 4 maç daha oynarsa 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında Kazımcan Karataş'ı sol bekte düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

GÜNAY HAZIR KITA

Cimbom'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 3 sarı kartla oynuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

Teknik direktör Okan Buruk tecrübeli eldiveni korumak adına, Kasımpaşa karşısında Günay Güvenç'i sahaya sürme fikrini kurmaylarıyla görüşüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Muslera...

Çok iyi idman yapan Günay da Buruk'tan forma bekliyor. Ancak Muslera sakat veya cezalı olmadığı her karşılaşmada oynamak istediği için karar saatinde verilecek.

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