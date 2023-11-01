Değişim zamanı

Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, transferin son günlerinde takıma katılan yıldızları kazanmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak şu ana kadar başta Tonguy Ndombele olmak üzere, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Angelino gibi isimlerden beklenilen verimi alamadı. Buruk, Kasımpaşa maçından itibaren formsuz isimleri kulübeye çekecek. Saha içindeki dizilişte de eskiye dönüş yapacak. Wilfried Zaha sol kanatta oynadığı için 10 numaraya çekilen Kerem Aktürkoğlu, eski yerine dönecek. Böylece Mauro İcardi ile Kerem arasındaki bağ yeniden kurulmuş olacak.

FASLI YILDIZA ÖZEL GÖREV

Okan Buruk, 10 numara pozisyonuna sakatlığını atlatan Hakim Ziyech'i yerleştirecek. Faslı yıldız bu mevkide oynadığı Başakşehir karşılaşmasında harika bir golle fileleri sarsmayı başarmıştı. Başarılı teknik adam sağ kanatta Tete üzerinden devam etmeyi planlıyor. Wilfried Zaha kulübeye çekilecek. Fiziksel bakımdan 90 dakikayı çıkaracak güçte olmayan Dries Mertens de 10 numarayı yedekleyecek. Okan Buruk, Tonguy Ndombele'yi bir süre kullanmayı düşünmüyor. Kerem Demirbay da çok top kaybı yaptığı için Kaan Ayhan bu bölgede 1 numaralı aday olarak duruyor.

SOL BEKE KAZIMCAN

Sezon başında sol beki güçlendirmek için yapılan Angelino transferinden Aslan henüz istediği faydayı sağlayamadı. İspanyol oyuncu 4 maç daha oynarsa 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında Kazımcan Karataş'ı sol bekte düşünüyor.

GÜNAY HAZIR KITA

Cimbom'da Fernando Muslera 3 sarı kartla oynuyor. Teknik direktör Okan Buruk tecrübeli eldiveni korumak adına Kasımpaşa karşısında Günay Güvenç'i sahaya sürme fikrini kurmaylarıyla görüşüyor. Çok iyi idman yapan Günay da Buruk'tan forma bekliyor. Ancak Muslera sakat veya cezalı olmadığı her karşılaşmada oynamak istediği için karar saatinde verilecek.