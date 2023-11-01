Bayern'i unutun

Başarılı çalıştırıcı "Burada oynadığımız Bayern Münih maçında çok iyiydik. Kazanabilirdik de ancak bu maçın rövanşından önce Kasımpaşa ile oynayacağız. Öncelikle onu düşünün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde kalmak için öncelikle Süper Lig'de şampiyon olmalıyız" ifadelerini kullandı. Oyuncularının profesyonel bakış açılarından memnun.

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Okan Buruk, Kasımpaşa maçından da 3 puan bekliyor. Aslan böylece ligde art arda 10 mücadelesini de kazanacak ve Trabzonspor derbisi öncesinde baskıyı bir kez daha Fenerbahçe'nin omuzlarına yükleyecek.