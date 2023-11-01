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Bayern'i unutun

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Bayern'i unutun

Başarılı çalıştırıcı "Burada oynadığımız Bayern Münih maçında çok iyiydik. Kazanabilirdik de ancak bu maçın rövanşından önce Kasımpaşa ile oynayacağız. Öncelikle onu düşünün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde kalmak için öncelikle Süper Lig'de şampiyon olmalıyız" ifadelerini kullandı. Oyuncularının profesyonel bakış açılarından memnun.

SERİYE DEVAM

Okan Buruk, Kasımpaşa maçından da 3 puan bekliyor. Aslan böylece ligde art arda 10 mücadelesini de kazanacak ve Trabzonspor derbisi öncesinde baskıyı bir kez daha Fenerbahçe'nin omuzlarına yükleyecek.

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