Tete dönüyor

Çaykur Rizespor karşısında yedek soyunan ve oyuna ikinci yarıda giren Tete, Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'e dönüyor. Brezilyalı oyuncunun performansından memnun olan Okan Buruk, formayı emanet edecek. Ligde 1 asist yapan ve golü bulunmayan 23 yaşındaki oyuncu, bu maçta şanssızlığını kırmak istiyor. Tete, tek golünü Kopenhag ağlarına yollamıştı.

ORTADA FORMA KAAN AYHAN'IN

Orta alanda Torreira'nın yanındaki ismi oturtamayan sarı-kırmızılılarda bu isim artık netlik kazandı. Kerem Demirbay'ın son maçtaki kötü performansı, Ndombele'nin formsuzluğu ve Oliveira'nın istikrarsızlığı gözleri Kaan Ayhan'a çevirdi. Zorlu maçlarda başarılı performans gösteren Kaan, Kasımpaşa mücadelesiyle ilk 11'deki yerine dönecek.