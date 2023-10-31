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Önce Paşa sonra Bayern

Kasımpaşa’nın formda bir rakip olduğunun altını çizen tecrübeli hoca, “Ciddiyeti elden bırakmayın. Önce lige konsantre olacağız. Sonra da Bayern Münih’e hazırlanacağız” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 06:50
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Önce Paşa sonra Bayern

Süper Lig'de son 9 maçını kazanan ve kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan Galatasaray, gözünü Kasımpaşa sınavına çevirdi. Çaykur Rizespor galibiyetinin moraliyle cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılar, 3 puandan başka bir şeyi hedeflemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk da maçın ciddiyetini oyuncularına anlatıyor. Kasımpaşa'nın iyi bir rakip olduğunun altını çizen başarılı hoca, "Ligde çıkış yakalayan ve iyi oyunculara sahip bir rakiple oynayacağız. Son 5 maçta 4 kez kazanmaları form durumunu gösteriyor. Asla ciddiyeti elden bırakmayın" uyarısı yaptı.

OYUNCULARINI MOTİVE EDİYOR

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Çarşamba günü Bayern Münih'le oynanacak maç öncesi de takımı motive ediyor. Önceliğin Kasımpaşa sınavı olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca, "Maç maç düşünüyoruz. Önce ligdeki mücadeleye konsantre olacağız. Sonra da Bayern Münih'e hazırlanacağız. Ligdeki iyi performansımızı sürdürmek çok önemli. Kasımpaşa karşısında mutlaka 3 puan almalıyız" diyerek akılların Bayern Münih maçında olmasını engelliyor.

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