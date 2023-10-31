Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Üst üste zorlu maçlar oynayan sarı kırmızılılar şimdi de gözünü Kasımpaşa mücadelesine çevirdi.
Üst üste zorlu maçlar oynayan sarı kırmızılılar şimdi de gözünü Kasımpaşa mücadelesine çevirdi.
Zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Öte yandan Kasımpaşa karşılaşması öncesi Okan Buruk'tan flaş bir hamle geldi.
İşte detaylar...
Rize'de tek golle 3 puana ulaşan Aslan'da 9 maçlık galibiyet serisine rağmen Teknik Direktör Okan Buruk'un arayışları devam ediyor.
Sarı-kırmızılı teknik adam, ön taraftaki kurguda değişikliğe gidiyor.
Milliyet'in haberine göre, Buruk'un Hakim Ziyech'i ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi.
Faslı yıldızın 10 numaralı pozisyonda değerlendirilmek istendiği bildirildi.
KEREM ESKİ YERİNE DÖNÜYOR
Sakatlığını atlatan ve Bayern ile Rize maçlarının ikinci yarılarında görev alan Ziyech'in, Kasımpaşa maçıyla beraber 11'e gireceği belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun cepheden etkili şutları ve pasları ile tıkanan oyunda kilidi açabileceği öngörüldü.
Diğer taraftan Ziyech'in 11'e girmesiyle beraber Kerem Aktürkoğlu'nun da eski pozisyonu olan sol açığa geçeceği belirtildi.
SAĞDA ZAHA VEYA TETE
Kerem'in 10 numara pozisyonda tartışılan performansı da yine alınan kararda etkili oldu.
Zaha veya Tete'nin ise bu kurguda ön tarafın sağında değerlendirileceği belirtildi.
ICARDI'YE TEDAVİ
Cim-Bom'da Kasımpaşa hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla başladı.
Rize maçı sonrası izin yapan ve dün çalışmalara başlayan Galatasaray'da, son iki maçtır büyük fedakarlık yapan Mauro Icardi ise günü tedaviyle geçirdi.
Arjantinli forvetin ağrıları devam ederken, Kasımpaşa maçında da yine iğneyle sahadaki yerini alması bekleniyor.