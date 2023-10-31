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Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 9 maçı kazanan Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Cuma günü sahasında ağırlayacağı İstanbul ekibini mağlup ederek serisini 10 maça çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılarda Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 09:23
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Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Üst üste zorlu maçlar oynayan sarı kırmızılılar şimdi de gözünü Kasımpaşa mücadelesine çevirdi.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Cimbom, Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cuma günü evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Öte yandan Kasımpaşa karşılaşması öncesi Okan Buruk'tan flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

İşte detaylar...

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Rize'de tek golle 3 puana ulaşan Aslan'da 9 maçlık galibiyet serisine rağmen Teknik Direktör Okan Buruk'un arayışları devam ediyor.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Sarı-kırmızılı teknik adam, ön taraftaki kurguda değişikliğe gidiyor.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Milliyet'in haberine göre, Buruk'un Hakim Ziyech'i ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Faslı yıldızın 10 numaralı pozisyonda değerlendirilmek istendiği bildirildi.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

KEREM ESKİ YERİNE DÖNÜYOR

Sakatlığını atlatan ve Bayern ile Rize maçlarının ikinci yarılarında görev alan Ziyech'in, Kasımpaşa maçıyla beraber 11'e gireceği belirtildi.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Tecrübeli oyuncunun cepheden etkili şutları ve pasları ile tıkanan oyunda kilidi açabileceği öngörüldü.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Diğer taraftan Ziyech'in 11'e girmesiyle beraber Kerem Aktürkoğlu'nun da eski pozisyonu olan sol açığa geçeceği belirtildi.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

SAĞDA ZAHA VEYA TETE

Kerem'in 10 numara pozisyonda tartışılan performansı da yine alınan kararda etkili oldu.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Zaha veya Tete'nin ise bu kurguda ön tarafın sağında değerlendirileceği belirtildi.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

ICARDI'YE TEDAVİ

Cim-Bom'da Kasımpaşa hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla başladı.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Rize maçı sonrası izin yapan ve dün çalışmalara başlayan Galatasaray'da, son iki maçtır büyük fedakarlık yapan Mauro Icardi ise günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray'da flaş karar! Hakim Ziyech...

Arjantinli forvetin ağrıları devam ederken, Kasımpaşa maçında da yine iğneyle sahadaki yerini alması bekleniyor.

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