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GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor. Yedek kaldığı için mutsuz olan Danimarkalı stoper, takımdaki bağlarını tamamen kopardı. Ocak ayında veda edecek olan 25 yaşındaki savunmacıya 3 talip birden çıktı. Galatasaray'ın Nelsson için bonservis beklentisi de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 11:15
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GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Victor Nelsson ayrılığı gerçekleşiyor.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Danimarkalı oyuncu ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılacak.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Davinson Sanchez'in transferiyle ikinci plana düşen 25 yaşındaki oyuncu, teknik ekiple kriz yaşamıştı.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Yedek kaldığı için mutsuz olan Victor Nelsson ayrılığı kafasına koydu.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ!
Victor Nelsson yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddettiğini duyurdu.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Danimarkalı stoper, "Toplantılar oldu ve kısmen anlaştık, ben de gidip düşündüm, daha sonra istemediğimi açıkladım."

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

"Sözleşmemin bitmesine üç yıl kaldı ve bir yıl daha uzatılabileceğimi düşünmüyorum, bu nedenle bir süre önce sözleşmemi uzatmak istemediğimi açıklamıştım.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

"Bu yüzden mi yedek oturuyorum bilmiyorum. Bunu Okan Buruk veya yöneticilere sorun. Takımdan sorumlu olan kişi teknik direktördür. Kazanmak için en iyi olan kimse o oynar." dedi.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

"UNITED MAÇINDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"
Nelsson, "United maçı beni gerçekten kızdırdı ve oynamamam için hayal kırıklığına uğrattı. Daha sonra üç maç yedek kulübesinde oturdum. Beni şaşırttı." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

"YEDEK KULÜBESİNDE OTURMAYI SEVMİYORUM"
Nelsson, "Biraz uzun sürecek ama Okan Buruk ve Erden Timur ile bazı görüşmelerim var ama oynamazsam ne yapacağım açık.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum ve eğer bunu yapmazsam başka bir yer bulmam gerekecek. Bu gayet açık. Ben yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Galatasaray ile 2026 yazında sözleşmesi bitecek Nelsson, bu sezon 13 maçta forma giydi ve 913 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

TAKIMDAKİ BAĞI TAMAMEN KOPTU!
Takımdaki bağı tamamen kopan Danimarkalı savunmacı için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

VICTOR NELSSON AVRUPA YOLCUSU
Akşam'ın haberine göre; Danimarkalı futbolcu ile Arsenal, Tottenham ve Ajax ilgileniyor.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

15-20 MİLYON EURO...
Sarı kırmızılılar 15-20 milyon euro arası bonservis geliri hedefliyor.

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