GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Victor Nelsson ayrılığı gerçekleşiyor.
Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Victor Nelsson ayrılığı gerçekleşiyor.
Danimarkalı oyuncu ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılacak.
Davinson Sanchez'in transferiyle ikinci plana düşen 25 yaşındaki oyuncu, teknik ekiple kriz yaşamıştı.
Yedek kaldığı için mutsuz olan Victor Nelsson ayrılığı kafasına koydu.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ!
Victor Nelsson yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddettiğini duyurdu.
Danimarkalı stoper, "Toplantılar oldu ve kısmen anlaştık, ben de gidip düşündüm, daha sonra istemediğimi açıkladım."
"Sözleşmemin bitmesine üç yıl kaldı ve bir yıl daha uzatılabileceğimi düşünmüyorum, bu nedenle bir süre önce sözleşmemi uzatmak istemediğimi açıklamıştım.
"Bu yüzden mi yedek oturuyorum bilmiyorum. Bunu Okan Buruk veya yöneticilere sorun. Takımdan sorumlu olan kişi teknik direktördür. Kazanmak için en iyi olan kimse o oynar." dedi.
"UNITED MAÇINDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"
Nelsson, "United maçı beni gerçekten kızdırdı ve oynamamam için hayal kırıklığına uğrattı. Daha sonra üç maç yedek kulübesinde oturdum. Beni şaşırttı." ifadelerini kullandı.
"YEDEK KULÜBESİNDE OTURMAYI SEVMİYORUM"
Nelsson, "Biraz uzun sürecek ama Okan Buruk ve Erden Timur ile bazı görüşmelerim var ama oynamazsam ne yapacağım açık.
Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum ve eğer bunu yapmazsam başka bir yer bulmam gerekecek. Bu gayet açık. Ben yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" dedi.
Galatasaray ile 2026 yazında sözleşmesi bitecek Nelsson, bu sezon 13 maçta forma giydi ve 913 dakika süre aldı.
TAKIMDAKİ BAĞI TAMAMEN KOPTU!
Takımdaki bağı tamamen kopan Danimarkalı savunmacı için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.
VICTOR NELSSON AVRUPA YOLCUSU
Akşam'ın haberine göre; Danimarkalı futbolcu ile Arsenal, Tottenham ve Ajax ilgileniyor.
15-20 MİLYON EURO...
Sarı kırmızılılar 15-20 milyon euro arası bonservis geliri hedefliyor.