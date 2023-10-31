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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında...

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrilmiş durumda. 9 haftadır kazanan sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe'yi yakın takibe devam ediyor. Evinde oynanacak mücadeleden 3 puanla ayrılmayı planlayan teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı. Deneyimli hoca, Rizespor maçında 11'de görevlendirdiği o yıldızı yedeğe çekme kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 10:19 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 10:50
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında...

ICARDI İĞNE İLE OYNUYOR!
Beşiktaş derbisinde ayağına aldığı darbe nedeniyle sorun yaşayan Mauro Icardi, iğneyle sahaya çıkıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında...

Bayern Münih ve Rizespor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Arjantinli yıldızın Kasımpaşa karşılaşmasında da fedakarlık yapması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında...

MERTENS'E KESİK!
Teknik direktör Okan Buruk, Rizespor maçında 11'de görevlendirdiği Dries Mertens'i Kasımpaşa mücadelesinde yedeğe çekecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında...

Deneyimli hoca, Belçikalı yıldızı hamle oyuncusu olarak düşünüyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında...

TETE 11'E DÖNÜYOR!
Çaykur Rizespor karşısında yedek soyunan ve oyuna ikinci yarıda giren Tete, Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'e dönüyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında...

Brezilyalı oyuncunun performansından memnun olan Okan Buruk, formayı emanet edecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında...

Ligde 1 asist yapan ve golü bulunmayan 23 yaşındaki oyuncu, bu maçta şanssızlığını kırmak istiyor. Tete, tek golünü Kopenhag ağlarına yollamıştı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında...

ORTADA FORMA KAAN AYHAN'IN
Orta alanda Torreira'nın yanındaki ismi oturtamayan sarı-kırmızılılarda bu isim artık netlik kazandı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında...

Kerem Demirbay'ın son maçtaki kötü performansı, Ndombele'nin formsuzluğu ve Oliveira'nın istikrarsızlığı gözleri Kaan Ayhan'a çevirdi.

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