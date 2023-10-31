GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında...

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışını sürdürüyor.
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Galatasaray, Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışını sürdürüyor.
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Son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
İlk hafta Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Cimbom, sonrasında oynadığı tüm maçları kazandı.
ICARDI İĞNE İLE OYNUYOR!
Beşiktaş derbisinde ayağına aldığı darbe nedeniyle sorun yaşayan Mauro Icardi, iğneyle sahaya çıkıyor.
Bayern Münih ve Rizespor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Arjantinli yıldızın Kasımpaşa karşılaşmasında da fedakarlık yapması bekleniyor.
MERTENS'E KESİK!
Teknik direktör Okan Buruk, Rizespor maçında 11'de görevlendirdiği Dries Mertens'i Kasımpaşa mücadelesinde yedeğe çekecek.
Deneyimli hoca, Belçikalı yıldızı hamle oyuncusu olarak düşünüyor.
TETE 11'E DÖNÜYOR!
Çaykur Rizespor karşısında yedek soyunan ve oyuna ikinci yarıda giren Tete, Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'e dönüyor.
Brezilyalı oyuncunun performansından memnun olan Okan Buruk, formayı emanet edecek.
Ligde 1 asist yapan ve golü bulunmayan 23 yaşındaki oyuncu, bu maçta şanssızlığını kırmak istiyor. Tete, tek golünü Kopenhag ağlarına yollamıştı.
ORTADA FORMA KAAN AYHAN'IN
Orta alanda Torreira'nın yanındaki ismi oturtamayan sarı-kırmızılılarda bu isim artık netlik kazandı.
Kerem Demirbay'ın son maçtaki kötü performansı, Ndombele'nin formsuzluğu ve Oliveira'nın istikrarsızlığı gözleri Kaan Ayhan'a çevirdi.
Zorlu maçlarda başarılı performans gösteren Kaan, Kasımpaşa mücadelesiyle ilk 11'deki yerine dönecek.