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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk neşteri vuruyor! Eskiye dönüş

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, eskiye dönüş kararı aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:25
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk neşteri vuruyor! Eskiye dönüş

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk fabrika ayarlarına dönüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk neşteri vuruyor! Eskiye dönüş

Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom'a Rize'de 3 puanı getiren golü atan Oliveira'ya ilk 11 yolu gözüktü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk neşteri vuruyor! Eskiye dönüş

Bu sezon kulübeye mahkum kalan ve son haftalarda süre dahi alamayan Portekizli futbolcu, Rize'de verilen şansı iyi kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk neşteri vuruyor! Eskiye dönüş

31 yaşındaki Oliveira, 8 numarada yaşanan sorun nedeniyle tekrar göze girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk neşteri vuruyor! Eskiye dönüş

Ndombele'nin bir türlü istenen düzeye gelmemesi ve Kerem Demirbay ile Kaan Ayhan'ın ise 8 numarada istenen katkıyı verememesi nedeniyle Okan Buruk yeniden Oliveira'ya döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk neşteri vuruyor! Eskiye dönüş

Sezona kötü başlayan tecrübeli futbolcu, bundan sonra 11'deki yerini alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk neşteri vuruyor! Eskiye dönüş

Okan Buruk geçen sezonki gibi orta alanda Torreira-Oliveira ikilisine dönecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk neşteri vuruyor! Eskiye dönüş

KAZIMCAN VEYA ABDÜLKERİM

Orta alanda iki yabancıya dönülmesiyle beraber yerli denkleminde yaşanacak sorun da bek tercihiyle aşılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk neşteri vuruyor! Eskiye dönüş

Angelino'dan memnun olmayan Okan Buruk, Kazımcan veya bazı maçlarda Abdülkerim Bardakcı'yı sol beke çekerek problemi çözecek.

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