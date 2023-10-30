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GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Icardi gelişmesi! Üç isim son kararı bekliyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği maçta iğneyle oynayan Mauro Icardi için Kasımpaşa maçı öncesi beklemeye geçildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 10:23
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GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Icardi gelişmesi! Üç isim son kararı bekliyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Icardi gelişmesi! Üç isim son kararı bekliyor

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Portekizli futbolcu Sergio Oliveira kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Icardi gelişmesi! Üç isim son kararı bekliyor

Öte yandan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro Icardi'nin hem Bayern Münih hem de Çaykur Rizespor maçlarında oynanması beklenmiyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Icardi gelişmesi! Üç isim son kararı bekliyor

Ancak Arjantinli yıldız büyük bir sürprize imza atarak iğneyle bu iki maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Icardi gelişmesi! Üç isim son kararı bekliyor

Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarına iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin, Kasımpaşa sınavını es geçme ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Icardi gelişmesi! Üç isim son kararı bekliyor

Teknik direktör Okan Buruk'un, öğrencisini bu iç saha maçında dinlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Icardi gelişmesi! Üç isim son kararı bekliyor

Yerine formaya en yakın isim Barış Alper Yılmaz...

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Icardi gelişmesi! Üç isim son kararı bekliyor

Ayrıca Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu da Okan Buruk'tan forma bekleyen isimler.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Icardi gelişmesi! Üç isim son kararı bekliyor

30 yaşındaki Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 15 gole imzasını attı ve 3 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Icardi gelişmesi! Üç isim son kararı bekliyor

Aslan'ın bir diğer forveti Cedric Bakambu, çıktığı 9 karşılaşmada 238 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Icardi gelişmesi! Üç isim son kararı bekliyor

23 yaşındaki genç futbolcu Halil Dervişoğlu ise 9 maçta toplam 130 dakika süre aldı ve 2 gole imzasını attı.

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