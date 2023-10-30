GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Icardi gelişmesi! Üç isim son kararı bekliyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Portekizli futbolcu Sergio Oliveira kaydetti.
Öte yandan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro Icardi'nin hem Bayern Münih hem de Çaykur Rizespor maçlarında oynanması beklenmiyordu.
Ancak Arjantinli yıldız büyük bir sürprize imza atarak iğneyle bu iki maça çıktı.
Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarına iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin, Kasımpaşa sınavını es geçme ihtimali bulunuyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un, öğrencisini bu iç saha maçında dinlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.
Yerine formaya en yakın isim Barış Alper Yılmaz...
Ayrıca Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu da Okan Buruk'tan forma bekleyen isimler.
30 yaşındaki Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 15 gole imzasını attı ve 3 de asist yaptı.
Aslan'ın bir diğer forveti Cedric Bakambu, çıktığı 9 karşılaşmada 238 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.
23 yaşındaki genç futbolcu Halil Dervişoğlu ise 9 maçta toplam 130 dakika süre aldı ve 2 gole imzasını attı.