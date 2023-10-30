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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Muslera hamlesi! Görüşmeler başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, iç transfer harekatını başlattı. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 15:45
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Muslera hamlesi! Görüşmeler başladı

Son olarak ligde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da iç transfer için düğmeye basıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Muslera hamlesi! Görüşmeler başladı

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, kaptan Fernando Muslera ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Muslera hamlesi! Görüşmeler başladı

Trendyol Süper Lig'de 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Muslera hamlesi! Görüşmeler başladı

Sarı kırmızılılar, takımdaki birçok futbolculunun sözleşmesinde iyileştirme veya uzatma yapmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Muslera hamlesi! Görüşmeler başladı

Yeni sözleşme görüşmeleri süren oyunculardan biri de Fernando Muslera...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Muslera hamlesi! Görüşmeler başladı

Uruguaylı kalecinin mukavelesi, sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Muslera hamlesi! Görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisiyle yola devam etmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Muslera hamlesi! Görüşmeler başladı

Fernando Muslera, Galatasaray'da yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Muslera hamlesi! Görüşmeler başladı

Yönetim, 37 yaşındaki kalecinin maaşında indirim yaparak anlaşmayı istiyor. Muslera'nın da bu konuya sıcak baktığı bildiriliyor.

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