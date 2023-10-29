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Ömer Üründül Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar rakibini Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 10:14
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Ömer Üründül Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - KADRO KALİTESİ FARKI

Her ne kadar Bayern Münih maçının ciddi yorgunluğu göz önüne alınsa da yine de dün geceki maçı Galatasaray'ın domine etmesi, beklediğim bir durumdu. Çünkü Galatasaray'la Rizespor'un kadrosu arasında kalite olarak dağlar kadar fark var.

Ömer Üründül Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İlhan Palut 'Mücadeleci oynayayım, geride iyi kapanayım, geçiş oyunlarında da pozisyon bulayım' diye bir taktik plan hazırlamış.

Ömer Üründül Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu Galatasaray'a karşı doğru bir plandı ama Rizeli futbolcuların oyun görüşleri, nerede pas verilir, nerede şut atılır konusundaki yetersizlikleri, G.Saray'ın şansıydı.

Ömer Üründül Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray ilk yarıda kurduğu baskıda çok net pozisyonlar bulamadı. Akılda kalan, Kerem'in güzel şutunu Gökhan'ın kurtarışıydı.

Ömer Üründül Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İkinci yarıda Okan Buruk çok yanlış hamleler yaptı. Tandemi bozdu… Hadi o çok önemli değil diyelim, Icardi hem sakat oynuyordu hem de yorgun olduğu için pasif bir görüntüdeydi. Tabii ki onu çıkarmayacaktı. Zaha da fizik olarak düşüşteydi. Hiç olmazsa hazır olmayan Ziyech'in yerine Tete'yi veya Barış Alper'i alabilirdi.

Ömer Üründül Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu değişiklerden sonra Galatasaray yine baskılıydı ama Rizespor'a kontrataklar için elverişli bir ortam vardı. Ama onlar oyuncu kalitesine göre cezayı kesecek durumda değillerdi.

Ömer Üründül Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Oliveira şans golü atınca Galatasaray bu deplasmandan da 3 puanla ayrıldı. Galatasaray'da Boey, Sanchez, Abdülkerim, Torreira ve Kerem Aktürkoğlu takımın ağır yükünü, üstün kondisyonları ve disiplinleriyle taşıyan oyuncular. Bu dün gece bir kere daha net olarak belli oldu.

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