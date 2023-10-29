Ömer Üründül Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İkinci yarıda Okan Buruk çok yanlış hamleler yaptı. Tandemi bozdu… Hadi o çok önemli değil diyelim, Icardi hem sakat oynuyordu hem de yorgun olduğu için pasif bir görüntüdeydi. Tabii ki onu çıkarmayacaktı. Zaha da fizik olarak düşüşteydi. Hiç olmazsa hazır olmayan Ziyech'in yerine Tete'yi veya Barış Alper'i alabilirdi.