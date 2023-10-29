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Hep daha iyi olmalıyız

Buruk zorlu deplasmanda alınan zafer sonrası konuştu: "Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız. Seriye de devam etmeliyiz..."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Hep daha iyi olmalıyız

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk "Bu tür maçlarda rakiplerimizin daha konsantre başlayacağını biliyoruz. Bize göre daha dinlenik, daha çalışmış oluyorlar. Rakibin direnç göstereceğini biliyorduk. Daha çok bize topu verdiler. Bireysel performanslarımız daha iyi olabilirdi. Bu üretkenliği gösteremedik" dedi. Usta hoca "Oyun boyunca önde oynamaya çalıştık. Rizespor da geçiş oyununu uygulamaya çalıştı. Sahalarında maç kaybetmediler, iyi bir Rize vardı. Tebrik ederim" diye konuştu.

DİNLENİP HAZIRLANACAĞIZ

Sarı kırmızılı çalıştırıcı ayrıca 9 maçlık galibiyet serileri hakkında da konuştu. Buruk "Önemli galibiyet. Üst üste 9 oldu, seriye devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça daha rahat çıkacağız. Dinleneceğiz ve hazırlanma şansımız olacak. Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız" şeklinde konuştu. Buruk, hakemle ilgili de " Hakem Kadir Sağlam'ın faul standartlarını beğenmedim. En çok gözüme batan yanlış verilen fauller. Bununla ilgili itirazlarımız oldu" ifadelerini kullandı.

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