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9 canlı Aslan

Bayern maçının yorgunluğunu hisseden sarı-kırmızılılar, Oliviera’nın golüyle Rize’den zaferle ayrıldı. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 06:50
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9 canlı Aslan

Süper Lig'de haftalardır kazanan Galatasaray, Çaykur Rizesporspor deplasmanından da 3 puanla döndü. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem oynadığı Bayern Münih maçını 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, yorgun gözüktüğü mücadeleye istediği gibi başlayamadı. İlk yarıda istediği pozisyonları üretmekte zorlandı. Çaykur Rizespor ise maçın başında daha üstün olan taraftı. Fakat mavi-yeşilliler de fırsat bulamadı. Soyunma odasına golsüz eşitlikle geçildi.

SERGIO GOLLE DÖNDÜ

İkinci yarı ise daha hızlı başladı. İki takım da orta alanları çabuk geçerken; bulunan fırsatlar cömertçe harcandı. Sarı-kırmızılılarda 68. dakikada Sergio Oliveira sahneye çıktı. İcardi'nin pasıyla topla buluşan Portekizli orta sahanın ceza sahası dışından sert şutu Emirhan'a da çarparak ağlara gitti: 1-0. Bu dakikadan sonra mücadeledeki tempo oldukça düşerken; sarı-kırmızılılar 1-0'lık zaferle ligde 9'da 9 yaptı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'den liderliği aldı. Aslan, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek.

ATMASA DA ATTIRIYOR

Beşiktaş derbisinde ayağına darbe alan İcardi, Bayern Münih maçının ardından Çaykur Rizespor deplasmanında da iğne ile sahaya çıktı. Rize karşısında topla buluşmakta zorlanan Tangocu, gol atamasa da Oliveira'ya attırdı. İcardi, bu sezonki ikinci asistini yaptı.

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