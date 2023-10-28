Rizespor penaltı bekledi! İşte o anlar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.
Ev sahibi ekip, müsabakanın 52. dakikasında penaltı bekledi. Karadeniz ekibinde Mithat Pala, ceza sahası içinde Wilfried Zaha ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Rizesporlu futbolcular, bu pozisyonun ardından penaltı bekledi.
VAR ile kısa bir görüşme yapan hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi.
İşte o pozisyon...
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır