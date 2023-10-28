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Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Müsabaka öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 18:44 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 19:05
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Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"HEPİMİZ HEYECANLIYIZ"

"Hepimiz heyecan doluyuz. Yarın Cumhuriyet'in 100. yılı. Türk vatandaşı olarak bunu kutlamamız ve bunun değerini bilmemiz gereken bir gün. Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR YER"

Rizespor sezona iyi başladı. Yine İlhan Palut iyi işler yapıyor. Rize'de görev yaptım, benim için önemli bir yer. Onlar, beni seviyor. Ben de onları seviyorum. Şampiyonluk yolunda konsantrasyon eksikliğine, maç seçmeye yer yok. Amacımız kazanmak. Rizespor'un planları olacak, onlara cevap vermemiz gerekiyor. Bitiricilik anlamında iyi işler yaparsak, oyun daha değerli hal alacak."

"ICARDI HEP OYNAMAK İSTİYOR"

Mauro Icardi, Galatasaray için büyük bir değer. Büyük bir futbolcu, büyük bir insan. Elinden geleni yapıyor. Oynamak istiyor. Daha kötüye gitmeyeceğini bildiğimiz için bu maçlarda yer almasını istiyoruz. İnşallah onun için güzel bir maç olur. Onu milli arada dinlendireceğiz. Galatasaray'a her maç katkı vermek istiyor."

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