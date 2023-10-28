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Gözler yine Icardi'de

Rize'ye götürülen Arjantinli yıldızın forma giyip giymeyeceği maç saati belli olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Gözler yine Icardi'de

Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçında olduğu gibi yine Mauro İcardi'de olacak. İdmanlara çıkamayan Arjantinli yıldız, 2 günü tedaviyle geçirdi. Takımın en önemli gol silahı, kafile ile birlikte Rize'ye gitti. Buz, dinlenme ve iğne tedavisi süren İcardi'nin forma giyip giymeyeceği ise belirsiz. Arjantinli yıldız, maç saatinde kendini deneyecek. Son kararı Okan Buruk verecek. 30 yaşındaki futbolcu her zamanki gibi sahada olmak istiyor. Galatasaray bu sezon ligde tek puan kaybını İcardi'nin ilk 11'de başlamadığı Kayserispor maçında yaşamıştı. Son 35 dakikada oyuna girmiş ancak fileleri havalandıramamıştı.

Rize'ye götürülen Arjantinli yıldızın forma giyip giymeyeceği maç saati belli olacak

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