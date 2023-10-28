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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Türkçe 'Cumhuriyet' mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar file bekçisi Fernando Muslera karşılaşmanın ardından Cumhuriyetin 100. yılını kutladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 21:27
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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Türkçe 'Cumhuriyet' mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılılar file bekçisi Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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İŞTE MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI

Muslera: "Zor bir maçtı. Rizespor zaman zaman bizi zorladı. İki zorlu maçtan sonra buraya geldik. Kazandık ve yolumuza devam ediyoruz. Savunma önemli ama ileride de baskı yapmak ve topu hemen geri almak önemli. Birbirimize sürekli destek oluyoruz. İyi bir arkadaşlık var bu bunun sonuçlarını da sahada görüyoruz."

MUSLERA'DAN TÜRKÇE MESAJ!

Sözlerine Türkçe mesajla başlayan Fernando Muslera, "Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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