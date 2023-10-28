GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa devinden Abdülkerim Bardakcı'ya kanca! Milli stopere hayran kaldılar

Galatasaray'ın milli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, yükselen form grafiğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Galatasaray'ın milli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, yükselen form grafiğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Bayern Münih maçında 12 top, 7 ikili mücadele, 3 hava topu kazanan milli oyuncu, 6 top uzaklaştırdı, 17 hücum bölgesine pas attı, 14 kez hücum bölgesine girdi.
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Yıldızlar topluluğu Alman ekibi karşısında kusursuz bir oyun ortaya koyan milli stoper, kendisine hayran bıraktırırken transferin de gözde ismi oldu.
MAAŞINA ZAM YAPILACAK
Abdülkerim geçen sezon yıllık 17 milyon TL'ye imza atmıştı.
Yönetim, bu sezon 19 milyon 550 bin TL kazanan Abdülkerim'in ücretini bir miktar artıracak.
Galatasaray kurmayları, 1 milyon euro adına oyuncusuna 30 milyon TL önerecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN FAZLA İKİLİ MÜCADELE KAZANAN OYUNCU
İlk 3 hafta itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu konumuna yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın performansı, Avrupa devlerinin de ilgisini çekti.
Sarı-Kırmızılı formayla 2. sezonunu geçiren 29 yaşındaki savunmacı, kısa zamanda yaşadığı yükselişle, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.
EN YÜKSEK NOT VERİLEN İSİMLER ARASINDA
Abdülkerim'in özellikle Bayern karşısındaki hatasız oyunu, Avrupa basınında da geniş yer bulurken, onu maçın en yüksek not verilen isimleri arasına soktu.
MILAN, GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALABİLİR
Milliyet'in haberine göre; Son dönemde Rus kulüplerinin transfer etmek istediği Milli stoperi, şu sıralarda İtalyan devlerinin takibe aldığı, özellikle Milan'ın devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalabileceği öğrenildi.